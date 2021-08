Christopher Meloni, l'ossessione per il suo sedere e le nuove foto su Men's Health

Christopher Meloni ha raccontato la crescente ossessione dei social media per il suo sedere. La star di Law & Order è il protagonista di un servizio fotografico esclusivo per Men's Health ed appare sulla cover del nuovo numero del magazine.

Christopher Meloni ha lasciato Law & Order: Unità vittime speciali nel 2011, dopo 12 stagioni. Lontano dalla televisione, ha interpretato diversi ruoli cinematografici, incluso un patrigno in Diario di una teenager, film diretto da Marielle Heller. Durante la produzione del film è successa una cosa strana, che proprio la regista ha ricordato di recente: "C'è stato un momento in cui stavamo girando e questo fan si è avvicinato a Chris ed ha chiesto di fare una foto al suo sedere. A quel punto Meloni ha posato in modo divertente, poi si è rivolto a me con questo sorriso sornione e ha detto 'C'è una specie di ossessione per il mio sedere. Le persone sono davvero interessate'". "Il mio culo sta vivendo un momento culturale. Prendo le mosche con le mie chiappe, come una Venere acchiappamosche. Sono intelligente con le mie chiappe!", ha detto l'attore ridendo, durante la recente intervista.

Ad aprile, si è tornato a parlare del sedere di Meloni quando qualcuno ha pubblicato una foto della sua "risorsa", scattata sul set del nuovo spin-off Law & Order: Organized Crime. Meloni ha detto a People di aver trovato la reazione dei fan, per il suo ritorno al franchise, "piuttosto travolgente" ed ha aggiunto: "Questa volta, penso che la pressione sia diminuita. Mi sento meno sotto pressione di quando Dick Wolf mi ha incaricato per la prima volta di essere Elliot Stabler. Quindi sono un po' più libero di apprezzare tutto. È un bel viaggio".

Per quanto riguarda il modo in cui riesce a mantenersi così tanto in forma, Christopher Meloni ha spiegato che per lui l'esercizio fisico è "terapia, chiesa, meditazione e una sorta di coinvolgimento personale in cui il cervello e il corpo riescono a parlare tra loro". Meloni è anche entusiasta di diventare un'icona del fitness a 60 anni: "È fantastico. Un mio amico ha detto 'Avresti mai pensato di finire sulla copertina di Men's Health?' e io gli ho detto 'Certamente non a 60 anni!'".