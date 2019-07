L'Attacco dei Giganti: la quarta stagione sarà anche l'ultima per la serie anime

La serie anime L'Attacco dei Giganti è stata rinnovata per una quarta stagione che sarà anche l'ultima, come annunciato da un teaser andato in onda oggi.

Attack on Titan 4 arriverà in tv nell'autunno del 2020 e segnerà di fatto la conclusione della serie anime, dopo che è stata annunciata la fine imminente anche della serie manga creata da Hajime Isayama. La breve clip non svela chi supervisionerà l'ultima stagione della serie e non chiarisce, dunque, se i rumor sulla "separazione" tra WIT Studio e L'attacco dei giganti siano veri.

Attack on Titan: Final Season



Nella brevissima clip si vede soltanto una fitta nebbia da cui spunta per pochissimi secondi Eren adulto dietro le sbarre. Sentiamo solo la voce di Mikasa che chiede al compagno una vita. Il teaser si chiude con la prima visual art ufficiale de L'Attacco dei Giganti 4. Non è stato ancora annunciato il numero di episodi ma, in considerazione del materiale del manga da adattare, è prevedibile che si tratti di una stagione da 25 puntate come la prima trasmessa nel 2013.