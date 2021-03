L'attacco dei giganti 4x14: quando andrà in onda in Italia e in Giappone l'episodio sospeso per il terremoto

Ecco quando andrà in onda, sia in Italia che in Giappone, L'attacco dei giganti 4x14, l'episodio sospeso domenica 14 marzo per via del terremoto che ha colpito la prefettura di Wakayama.

Quando andrà in onda, su reti TV e piattaforme streaming, L'attacco dei giganti 4x14? Il terzultimo episodio della serie è stato infatti interrotto, ieri domenica 14 marzo 2021, durante la trasmissione sulla rete NHK per via di un terremoto nella prefettura di Wakayama.

La calamità, che ha colpito in modo particolare la popolazione perchè verificatasi a pochi giorni dal decimo anniversario del terremoto e maremoto del Tōhoku - causa del disastro nucleare di Fukushima -, è stata naturalmente seguita dalle edizioni straordinarie dei notiziari, che hanno interrotto quasi a metà l'episodio della serie anime.

L'emittente NHK e la produzione hanno informato il pubblico che in Giappone la puntata 14 de L'attacco dei giganti 4 sarà trasmessa domenica 21 marzo 2021 intorno alle 16:00, ora italiana. Tuttavia l'anime non subirà ulteriori ritardi sulla tabella di marcia: la puntata 15 sarà mandata in onda subito dopo.

E in Italia? Martedì 23 marzo 2021 è previsto un doppio appuntamento con L'attacco dei giganti - come comunicato via social da VVVVID, la piattaforma che trasmette l'anime nel nostro Paese in contemporanea con Prime Video - e con le puntate 14 e 15, entrambe trasmesse in lingua originale con sottotitoli in italiano a partire dalle 8:00 del mattino.