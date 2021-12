L'attacco dei giganti 4 - Parte 2: nel nuovo trailer della stagione finale il mondo è in guerra

Un nuovo trailer de L'attacco dei giganti 4 - Parte 2 riporta l'attenzione sulla guerra totale che sta distruggendo l'isola di Paradis e sta sconvolgendo gli equilibri di Marley.

Come si vede nel video, il corpo di ricerca è ormai costretto a gestire un attacco su due fronti perchè, oltre a dover difendere Paradis dalle forze marleyane, i soldati sotto la guida di Hange Zoë devono fronteggiare anche gli attacchi interni dell'esercito messo insieme da Eren Jaeger. Tutto questo, e le nuove immagini diffuse, lasciano supporre che la seconda metà della stagione finale sarà la più oscura e la più sanguinosa di tutta la serie anime.

La stagione 4 de L'attacco dei giganti, che si era momentaneamente interrotta a marzo con l'episodio Cielo e Terra, riprenderà a inizio 2022 con la puntata dal titolo Condanna, lo stesso del capitolo 117 del manga.

L'episodio 4x17 - che dovrebbe adattare parte del capitolo 115, il 116 e il 117 del manga - riporterà in scena tutti i personaggi più amati fin qui sopravvissuti, da Eren, che ha ormai assunto il ruolo di villain, fino a Levi, la cui sorte dopo l'esplosione causata da Zeke, è stata svelata dal nuovo trailer diffuso dallo studio MAPPA.

L'attacco dei giganti: La stagione finale - Parte 2 sarà anticipata, come da tradizione, da un film con animazioni originali (OAD) che ripercorrerà l'intera vicenda dal punto di vista dei protagonisti. La seconda parte de L'attacco dei giganti 4 adatterà i volumi dal 30 al 34 e c'è sicuramente molta curiosità intorno alle scelte che lo studio d'animazione deciderà di compiere: Hajime Isayama e la casa editrice Kōdansha infatti, approfittando della pubblicazione di giugno, hanno aggiunto alcune pagine al capitolo 139, l'ultimo dell'intera opera, rispetto alla versione arrivata sugli scaffali il 9 aprile. Quale sarà la versione scelta da MAPPA per il suo finale?

Non ci sono ancora informazioni ufficiali rispetto alla messa in onda italiana de L'attacco dei giganti 4 - Parte 2: come per le precedenti stagioni, gli episodi dovrebbero essere trasmessi in esclusiva sulle piattaforme streaming Amazon Prime Video e VVVVID in simulcast. Anche Crunchyroll trasmetterà i nuovi episodi, sottotitolati, in contemporanea con il Giappone dal 9 gennaio 2022. Al momento le puntate esistenti della serie anime sono disponibili, in versione doppiata e sottotitolata in italiano, su Prime Video (che nel suo catalogo ospita anche i 3 film tratti da Shingeki no kyojin), su Netflix e, gratuitamente, su VVVVID.