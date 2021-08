L'A.S.S.O. nella manica, su Prime Video in streaming da oggi

L'A.S.S.O. nella manica, la commedia del 2015 con protagonista Bella Thorne, arriva in streaming su Amazon Prime Video a partire da oggi 19 agosto 2021!

Bianca, studentessa liceale all'ultimo anno, si sente crollare il mondo addosso quando scopre che i suoi compagni l'hanno indicata come "DUFF" ("Designated Ugly Fat Friend") - in italiano "ASSO" ("Amica Sfigata Strategicamente Oscena"). Nonostante gli inviti alla prudenza di un suo insegnante, Bianca decide così di mollare la sua cotta temporanea, Toby, e di farsi amico il popolare Wesley, perché la aiuti a reinventare se stessa. Ma la ragazza dovrà vedersela con Madison, studentessa senza scrupoli che tende ad etichettare chiunque.

L' A.S.S.O. nella manica: Bella Thorne, Mae Whitman e Robbie Amell in una scena del film

Ai Teen Choice Awards americani del 2015, L'A.S.S.O. nella manica è stato uno dei film più apprezzati, nominato a 5 premi e tornato a casa con la statuetta proprio a Bella Thorne per il Miglior Cattivo dell'anno. Alla regia della pellicola troviamo Ari Sandel, vincitore dell'Oscar per il Miglior Cortometraggio nel 2007, in seguito regista di Piccoli brividi 2: I fantasmi di Halloween e episodi della serie tv Shadowhunters.

