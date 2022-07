Lasciami entrare: prime foto della serie reboot

Let the Right One In: Ian Foreman è Isaiah e Madison Taylor Baez è Eleanor

Let the Right One In: Madison Taylor Baez e Demian Bichir in una scena

Entertainment Weekly ha svelato le prime foto della serie Showtime Let the Right One In, ispirata al popolare film horror Lasciami entrare. Le foto ritraggono i protagonisti Demián Bichir e Madison Taylor Baez nei panni di un padre e una figlia, lei giovane vampira e lui impegnato a proteggerla e a recuperarle le prede necessarie alla sopravvivenza.

Parlando della serie, lo showrunner Andrew Hinderaker ha dichiarato a EW: "Il film originale parla di una relazione tra un ragazzo isolato vittima di bullismo e una ragazza isolata e solitaria, che scopriamo essere un vampiro. Quello che ho trovato così avvincente in quel film è che c'è una relazione molto più ridotta tra la vampira e il suo custode adulto. Ho davvero usato il film come ispirazione per una storia incentrata su una ragazza di 12 anni che è stata un vampiro per 10 anni. È stata accudita da suo padre, che la tiene in vita, che li tiene al passo con la legge e che ha mantenuto viva la speranza per entrambi che un giorno troveranno una cura e questa non sarà sempre la sua vita."

Fanno parte del cast anche Grace Gummer, Kevin Carroll, Jacob Buster, Nick Stahl e Željko Ivanek.

"Questa è la storia di un padre e di sua figlia e di tutti gli ostacoli che devono conquistare e superare per mantenersi in vita", ha spiegato Demián Bichir. "La figlia di Mark è stata infettata da un virus molto, molto strano e terribile, una malattia, comunque la si voglia chiamare. Lo dico perché, per me, questa storia va oltre qualsiasi racconto di vampiri. Per me, si tratta di molte altre cose che stiamo effettivamente vivendo. Parla di quanto sia difficile in qualsiasi società per qualcuno essere diverso e cercare di adattarsi."