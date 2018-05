Lars Von Trier rigetta le molestie a Bjork e pensa che il #MeToo sia un'idea geniale

Dopo le controverse dichiarazioni rilasciate durante la conferenza di Melancholia a Cannes nel 2011, Lars von Trier è stato riabilitato e ha potuto presentare al festival francese il suo nuovo lavoro, The House That Jack Built, condito anche stavolta da polemiche e da un'accoglienza controversa.

Nessuna conferenza stampa stavolta, per evitare problemi, ma questo non ha impedito a Lars Von Trier di tacere sulla sua visione del mondo. Nel corso di un'intervista a Allocine, interrogato sulla reazione di parte del pubblico che è uscita dalla proiezione prima della fine di The House That Jack Built, il provocatorio regista danese ha confessato: "Lo speravo, ho sentito che sono uscite circa 100 persone. Mi sono detto 'La prossima volta saranno 200!'" Von Trier ha aggiunto sornione che sarebbe rimasto deluso se nessuno avesse lasciato sala.

In una Cannes dominata da continui richiami al movimento #MeToo, è inevitabile che la conversazione cada su un tale tema scottante. Tanto più che lo stesso Von Trier e il suo produttore e socio in affari Peter Aalbæk Jensen sono stati accusati da alcune collaboratrici di comportamenti inappropriati e vessatori. La stessa Björk, diretta da Von Trier nel drammatico Dancer in the dark, ha accusato il regista di molestie.

A Cannes il cineasta ha deciso di rompere il silenzio facendo chiarezza sull'episodio in questione: "Il 90% odei giornalisti con cui ho parlato credevano che io avessi molestato Björk, ma è ridicolo, ho negato, ma nessuno lo ha scritto. Perché fa più scalpore scrivere che l'ho molestata. E non è questo il caso. L'ho toccata, è vero. L'ho fatto con tutte le mie attrici. Perché stava facendo un lavoro estremamente complicato: urlava, doveva fingersi malata... Così l'ho abbracciata. Ma se crede che un abbraccio sia una molestia, allora penso di non riuscire a non toccare i miei attori. Non l'ho toccata in posti inappropriati, credo."

A sorpresa, dopo essersi difeso dalle accuse sollevate da Björk, Lars von Trier loda il movimento #MeToo e l'effetto che sta avendo sull'industria: "Credo che il movimento #MeToo sia un'idea geniale. Se è usato nel modo giusto, può diventare davvero importante. Il problema è che non immaginavamo che internet avrebbe influenzato le nostre esistenze con tale forza. Solo alcune persone represse in alcuni paesi hanno trovato il modo di influenza il mondo e questo mi spaventa. Se una persona accusa un'altra di omicidio, dovrebbe essere considerata innocente fino a che non sia provato il contrario."

