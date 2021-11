L'apprendistato in tour nei cinema da sud a nord Italia con il regista Davide Maldi dal 9 novembre

L'apprendistato, il film di Davide Baldi girato in un istituto alberghiero, andrà in tour nei cinema da sud a nord Italia accompagnato dal regista, si parte il 9 novembre.

L'apprendistato, film di Davide Maldi, andrà in tour nei cinema da sud a nord Italia, accompagnato dal regista, a partire dal 9 novembre.L'apprendistato - acclamato alla 72esima edizione del Festival di Locarno ed alla 37esima edizione del Festival di Torino, ottenendo il premio speciale della giuria nella sezione TFFDOC - è l'opera seconda di Davide Maldi che racconta il primo anno di formazione all'arte del servire del giovane Luca e dei suoi compagni di classe presso un prestigioso Istituto alberghiero.

L'apprendistato: una scena del film

Qui trovate la nostra recensione de L'apprendistato. Le serate saranno veri e propri eventi in cui il pubblico si potrà confrontare con il regista su uno dei temi a lui cari: il passaggio dall'adolescenza alla vita adulta e i riti di iniziazione. Quanto bisogna sacrificare della propria libertà in cambio di un posto nel mondo?

A fine serata, come dessert, il regista racconterà in un breve workshop "Le regole per realizzare un film in un istituto Alberghiero, ovvero come fare una mise en scène nel mezzo di una mise en place".

L'apprendistato, Davide Maldi: "Vi racconto cosa significa imparare un mestiere a 14 anni"

INFO E BIGLIETTI I biglietti sono acquistabili a prezzo scontato su Movieday, l'innovativa piattaforma per la distribuzione dei film al cinema.

Le prime date