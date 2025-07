Lanterns: Nathan Fillion rivela un tono adulto e dark per la serie DC

Con Lanterns attualmente in fase di produzione, iniziano a emergere nuovi dettagli sulla serie HBO targata DC Studios. Tra le novità più interessanti c'è la conferma del tono maturo e più adulto dello show, stando a quanto rivelato da Nathan Fillion, che tornerà a interpretare Guy Gardner, già visto nel nuovo Superman di James Gunn.

Parlando con Entertainment Weekly, Fillion ha raccontato la sua esperienza sul set, anticipando che nella serie condividerà la scena unicamente con John Stewart, interpretato da Aaron Pierre, e non con Hal Jordan, che avrà il volto di Kyle Chandler.

"Ho detto più parolacce lì che in tutta la mia carriera"

"Aaron ha una voce come il burro. È scolpito nel marmo", ha detto Fillion riferendosi al collega. "È molto concentrato sul suo personaggio e su ciò che sta attraversando. E poi arriva questo Guy Gardner, arrogante e pieno di sé...".

Superman: Legacy, una foto del cast

L'attore ha poi sottolineato come il suo personaggio porti subito scompiglio nell'equilibrio emotivo del giovane Stewart. "In quella serie... cavolo, Guy Gardner. Ho detto più parolacce in quel progetto che in tutta la mia carriera", ha detto scherzando, lasciando intendere che il tono della serie sarà più diretto e adulto, forse con un rating TV-MA.

Nonostante l'iniziale sicurezza di Guy, qualcosa nel confronto con John lo destabilizza: "Alla fine si percepisce un cambiamento. Guy non è più a suo agio. Perde quell'arroganza che lo caratterizza. È lì che si capisce la vera forza di John Stewart: è un uomo solido, che lascia il segno".

Un tono alla True Detective per l'universo DC

Lanterns è stata presentata da James Gunn come una serie investigativa ambientata sulla Terra, che seguirà due Lanterne Verdi, John Stewart e Hal Jordan, impegnate in un'indagine legata a un misterioso omicidio. "È una storia cupa, con toni da True Detective, ma inserita nell'universo DC", ha spiegato Gunn.

Superman: David Corenswet, Frank Grillo in una scena

Secondo le prime indiscrezioni, la trama ruoterà attorno a un "oscuro mistero terrestre", destinato ad avere ripercussioni su scala cosmica. L'elemento poliziesco sarà centrale, con le Lanterne impegnate a pattugliare il settore terrestre mentre affrontano verità scomode e minacce occulte.

La serie è co-scritta da Chris Mundy, che ricopre anche il ruolo di showrunner, insieme a Damon Lindelof e Tom King. I primi due episodi saranno diretti da James Hawes. Le riprese sono iniziate a febbraio 2025 a Los Angeles e, secondo fonti vicine alla produzione, dovrebbero concludersi entro questo mese.

Al momento non sono trapelate molte immagini dal set, né aggiornamenti ufficiali dai profili social di cast e troupe, il che lascia intendere che le riprese siano ancora in corso oppure che la chiusura lavori non sia stata ancora festeggiata pubblicamente.

Oltre a Pierre, Chandler e Fillion, Lanterns farà parte dell'universo condiviso DCU guidato da James Gunn, e getterà le basi per futuri intrecci narrativi, a partire proprio dal nuovo Superman, previsto per il 2025.