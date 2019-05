Lanterna Verde, su Netflix in streaming da oggi!

Ormai maggio volge al termine e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è Lanterna Verde, il cinecomic del 2011, diretto da Michel Gondry, con protagonista Ryan Reynolds.

In un universo tanto vasto quanto misterioso, esiste da secoli una elite di forze potenti. Si chiama il Corpo delle Lanterne Verdi. Il suo compito è di proteggere la pace e la giustizia nel cosmo. I suoi membri sono guerrieri che hanno giurato di mantenere l'ordine inter-galattico. Ogni Lanterna Verde indossa un anello che gli dà l'abilità e il potere di creare qualsiasi cosa che la sua mente possa immaginare. Quando, però, un nuovo nemico, chiamato Parallax, minaccia di distruggere l'equilibrio nell'Universo, il suo destino e quello del mondo intero sono riposti nelle mani di una nuova recluta, il primo umano a essere stato scelto a far parte del Corpo.

Blake Lively e Ryan Reynolds nell'action Green Lantern

Il suo nome è Hal Jordan. Hal è un dotato e arrogante pilota, ma le Lanterne Verdi non rispettano la razza umana in quanto non ha mai prima d'ora usato i poteri infiniti che l'anello può trasmettere. Hal possiede, però, un'arma che nessun membro del Corpo ha mai avuto, l'umanità. Se con la forza di volontà, la determinazione e il sostegno della sua co-pilota e ex-fidanzata Carol Ferris, riuscirà velocemente a gestire i suoi nuovi poteri e a trovare il coraggio per superare tutte le sue paure, dimostrerà non solo di essere la chiave per sconfiggere Parallax... ma anche di poter salvare la Terra e tutta l'umanità dalla distruzione.

Lanterna verde, già disponibile su Netflix, è diretto da Martin Campbell e vede nel cast Ryan Reynolds, Blake Lively, Peter Sarsgaard, Mark Strong, Tim Robbins, Jay O. Sanders, Taika Cohen e Angela Bassett.

Lanterna Verde è solo l'ultima di tante novità in catalogo a maggio su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.