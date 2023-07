Lanterna Verde, James Gunn aggiorna sulla serie in sviluppo: farà parte del DCU?

Ricordate la serie su Lanterna Verde in sviluppo presso la HBO? Con l'annuncio di Nathan Fillion come Guy Gardner, James Gunn ha aggiornato sul progetto.

L'annuncio di Nathan Fillion nei panni della Lanterna Verde Guy Gardner ha sicuramente mandato un po' in confusione i fan della DC in quanto in precedenza era stata annunciata una serie HBO sulle Lanterne Verdi, ma questo prima dell'arrivo di James Gunn e dei DC Studios.

Gunn ha dato il benvenuto alle nuove aggiunte di Fillion, Isabela Merced e Eli Gathegi all'universo DC su Threads. A questo è seguita una domanda di un utente su Finn Wittrock, che era stato precedentemente scritturato per il ruolo di Gardner. La domanda era se lo show delle Lanterne fosse separato o se Wittrock fosse stato scritturato. Gunn ha chiarito che Fillion sarà Guy Gardner in tutte i progetti del DCU.

Gunn ha poi risposto scrivendo: "Lo show sulle Lanterne Verdi non è separato; Nate interpreterà Guy nel DCU". Questo sembra significare che si sia verificato un recast nei confronti di Wittrock e che se la serie Max si farà e continuerà a coinvolgere Gardner, sarà Fillion a ricoprire il ruolo.

Superman: Legacy, Anthony Carrigan entra nel cast con il ruolo di Metamorpho

In precedenza, Gunn aveva anche spiegato il perché della presenza di così tanti eroi DC nel film Superman: Legacy, asserendo si tratti di manovre al servizio della storia che vuole raccontare, ma che il film in sé sarà incentrato totalmente su Superman e Lois.