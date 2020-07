L’anno del dragone, su Iris il film di Michael Cimino con Mickey Rourke

L'anno del dragone è il film in onda stasera su Iris alle 21:00, un fiammeggiante poliziesco che vede Mickey Rourke nella parte di Stanley White, capitano della polizia di New York impegnato a combattere un'organizzazione criminale cinese

Nel cuore segreto di Chinatown, a New York, prospera una minaccia criminale secolare: la Triade, una spietata rete di corruzione e potere. In qualità di nuovo padrino dell'organizzazione, Joey Tai decide che è tempo di condurre una battaglia per gli interessi ormai consolidati, sia italiani che orientali, sul mercato della droga. Le strade s'imporporano del sangue dei suoi nemici. Tutto ciò continua sino a quando arriva il capitano Stanley White a prendere il comando di Chinatown. Con una bella reporter come alleata, White ingaggia una battaglia privata contro questo disordine sul suo territorio.

Il film uscito nelle sale italiane il 1985, è stato diretto dal regista Michael Cimino, i principali protagonisti della pellicola sono Mickey Rourke, John Lone e Ariane Koizumi. Il premio ricevette due nomination ai Golden Globe ma ben cinque nomination per i poco ambiti Razzie Awards. L'anno del dragone venne accolto con freddezza dalla critica e dal pubblico, ma è stato in realtà uno dei migliori e più avvincenti polizieschi del suo decennio, Michael Cimino ne curò la sceneggiatura insieme ad Oliver Stone, il soggetto è basato sull'omonimo romanzo scritto da Robert Daley. Mickey Rourke si sottopose ad un duro allenamento per dare credibilità ad un personaggio che doveva apparire più giovane di lui di circa quindici anni. Sembra che prima di vederlo nel film Il Papa del Greenwich Village, i due sceneggiatori volevano affidare la parte a Jeff Bridges o Nick Nolte.