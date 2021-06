L'amore bugiardo - Gone Girl: Ben Affleck ha dovuto "nascondere" il fisico di Batman nel film

Ben Affleck, a proposito delle riprese de L'amore bugiardo - Gone Girl, ha raccontato di essere stato costretto a nascondere il suo corpo definito e muscoloso, risultato del duro allenamento a cui l'attore si è sottoposto al fine di poter interpretare Batman.

L'amore bugiardo - Gone Girl: Ben Affleck nella prima immagine del film

La star si era già allenata per un anno per il ruolo di Bruce Wayne prima di interpretare Nick Dunne in Gone Girl. Durante un'intervista di Lorraine di ITV, Ben ha rivelato: "Stavo cercando di destreggiarmi con questa cosa perché il mio personaggio in questo film dovrebbe essere fuori forma, gonfio, con i postumi di una sbornia mentre io mi sono allenato per circa un anno per le riprese di Batman."

Nick Dunne è un personaggio con un debole per il cibo sbazzatura e l'alcol e, di conseguenza, il fisico di Batman di Ben è stato nascosto dal regista durante le riprese. Dopo svariati lunghi mesi passati in palestra, paradossalmente, interpretare Nick Dunne è stata una vera e propria sfida per Affleck.

Ben Affleck ne L'amore bugiardo - Gone Girl

"Continuavo ad allenarmi ma stavo cercando di mettere su massa e non lavorare sulla definizione muscolare", ha svelato Ben durante l'intervista. "Essere estremamente in forma per quel ruolo sarebbe stato assurdo perché tutto ciò che Nick Dunne fa è mangiare cibo spazzatura e bere bourbon."