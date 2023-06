L'amore a domicilio stasera su Rai 2, cast, recensione e trama del film con Miriam Leone

Stasera su Rai 2, in prima serata, va in onda L'amore a domicilio: cast, recensione e trama del film del 2019 con Miriam Leone

Stasera, 22 giugno, su Rai 2, in prima serata, alle 21:20, va in onda L'amore a domicilio, commedia diretta da Emiliano Corapi. La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Emiliano Corapi, le musiche sono di Giordano Corapi. Trama, cast, recensione e trailer del lungometraggio.

L'amore a domicilio: una scena del film

L'amore a domicilio: Trama

Cos'è più facile? Affrontare la possibilità di una relazione amorosa, con tutto quello che ne comporta, o tenersi alla larga da ogni tentazione, ogni coinvolgimento e ogni possibile cuore spezzato? Il film racconta la storia di un uomo, Renato, convinto di poter andare sul sicuro ed evitare di soffrire per amore quando incontra una donna, Anna, che vive da reclusa in casa.

Convinto che la situazione sia a suo estremo vantaggio, Renato vuole approfittare del fatto che è l'unico uomo nella vita di Anna per intraprendere una storia d'amore con lei. Renato è infatti convinto che non avendo la possibilità di essere messo a confronto con altri possibili candidati, tutte le sue ansie e le sue angosce spariranno, lasciando magicamente la via libera a una relazione perfetta. Ovviamente l'idea di Renato è completamente sbagliata e priva di senso e se ne accorgerà sulla sua pelle.

L'amore a domicilio: una scena

L'amore a domicilio: Curiosità

L'amore a domicilio è stato presentato in anteprima al Bari International Film Festival il 30aprile 2019. In Italia è stato distribuito in streaming sulla piattaforma Prime Video dal 10 giugno 2022

Il film ha vinto il Nastro d'argento 2021 andato a Miriam Leone per la migliore interpretazione femminile in una commedia.

Al Fort Lauderdale International Film Festival è stato presentato con il titolo internazionale Love Under House Arrest

L'amore a domicilio: una scena del film di Emiliano Corapi

L'amore a domicilio: Interpreti e personaggi

L'amore a domicilio: una foto del film

L'amore a domicilio: Recensione e trailer

La nostra recensione di L'amore a domicilio.

L'amore a domicilio è stato accolto dalla critica nel seguente modo: su Imdb il pubblico lo ha votato con 5.8 su 10.