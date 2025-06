L'amico fedele: clip esclusiva del film con Naomi Watts e Bill Murray, al cinema dal 5 giugno

Naomi Watts e il simpatico alano Apollo al centro della clip esclusiva del dramedy L'amico fedele, in arrivo nei cinema il 5 giugno distribuito da Universal Pictures.

Il miglior amico dell'uomo è il cane. La conferma nel dramedy scritto e diretto da Scott McGehee e David Siegel, L'amico fedele, di cui Movieplayer.it vi offre una clip esclusiva.

Nei cinema italiani a partire dal 5 giugno, distribuito da Universal Pictures, L'amico fedele vede protagoniste le star Naomi Watts e Bill Murray, oltre al bellissimo alano Apollo con loro Sarah Pidgeon, Constance Wu, Ann Dowd, Felix Solis, Owen Teague e Carla Gugino. Il film è tratto dal romanzo omonimo vincitore del National Book Award di Sigrid Nunez.

Alla scoperta di Apollo

Naomi Watts interpreta Iris, autrice e insegnante di scrittura alle prese con l'elaborazione del lutto per la perdita del suo amico e mentore. La donna deve fare i conto col lascito dell'amico il suo amatissimo alano, Apollo, di cui lei dovrà prendersi cura. Pur con molte esitazioni, Iris accoglie il gigantesco cane nel suo minuscolo appartamento di Manhattan, instaurando con lui un legame sorprendente e profondo, anche se la presenza imponente di Apollo finisce per stravolgere la sua esistenza. Insieme, questa strana coppia comincia lentamente a elaborare il lutto condiviso, superando la perdita con l'affetto reciproco.

Nella Clip esclusiva vediamo Naomi Watts che si reca a un appuntamento in un ufficio all'interno di un lussuoso grattacielo di Manhattan con le porte girevoli. Mentre l'usciere le intima di lasciare l'edificio perché i cani non sono ammessi Apollo, stanco dell'attesa, si mette a sedere in mezzo alle porte girevoli spingendo la sua nuova padrona a fare lo stesso.