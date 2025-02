Naomi Watts alle prese con un lutto e un alano nel trailer di The Friend

L'attrice Naomi Watts, Bill Murray e l'alano Bing sono i protagonisti del film The Friend, ecco il nuovo trailer.

Naomi Watts è alle prese con un alano nel trailer di The Friend, il film distribuito da Bleecker Street che vede tra i suoi protagonisti anche Bill Murray.

Il lungometraggio arriverà nei cinema di New York il 28 marzo e sarà poi distribuito in altre città americane a partire dal 4 aprile.

Cosa racconta il film con Naomi Watts

The Friend è tratto dal libro scritto da Sigrid Nunez ed è stato scritto e diretto da Scott McGehee e David Siegel.

Al centro della trama c'è Iris (Naomi Watts), una scrittrice e insegnante la cui vita tranquilla a New York viene sconvolta dopo la morte improvvisa del suo amico e mentore (Bill Murray) e la scoperta di aver ereditato il suo amato alano (interpretato da un cane chiamato Bing), Apollo. Il cane causa subito dei problemi pratici a Iris, dalla distruzione dei monili al rischio di venire sfrattata, oltre a portarla ad affrontare una crisi esistenziale e a dover affrontare la perdita del suo migliore amico. Tra i due, tuttavia, si forma un inaspettato legame che porta la donna a fare i conti con il suo passato, la perdita dell'amico e la sua vita interiore.

Nel cast ci sono anche Sarah Pidgeon, Constance Wu, Ann Dowd, Noma Dumezweni, Felix Solis, Owen Teague, e Carla Gugino.

Il film era stato presentato in anteprima al festival di Telluride, evento dove aveva ottenuto un'ottima accoglienza.

Il prossimo progetto di Naomi Watts

L'attrice, prossimamente, sarà la protagonista della serie All's Fair, la nuova serie di Ryan Murphy con star anche Kim Kardashian e Glenn Close.

Il nuovo progetto è ambientato in uno studio legale di Los Angeles composto da sole donne ed è descritto dal produttore come "un procedural per adulti di alto livello, patinato e sexy. Nel cast ci saranno anche Sarah Paulson, Niecy Nash, e Teyana Taylor.