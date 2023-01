L'amica geniale 4: Alba Rohrwacher e Irene Maiorino in una foto dal set

Mentre proseguono le riprese de L'amica geniale 4 a Napoli, vi ricordiamo che nella nuova stagione in arrivo troveremo un sostanziale cambiamento dal punto di vista del cast. Fra i personaggi più importanti dovremo salutare Margherita Mazzucco e Gaia Girace (Elena Greco e Lila Cerullo nella serie HBO/Rai). Il futuro è nelle mani di Alba Rohrwacher e Irene Maiorino, ritratte nella prima foto ufficiale delle puntate inedite.

L'amica geniale: una foto di Irene Maiorino e Alba Rohrwacher

Non si tratta affatto di una novità: come annunciato da tempo, nella stagione 4, l'ultima, di L'amica geniale avremo un recast importante anche in ruoli centrali. Adesso Alba Rohrwacher interpreterà Elena Greco, Irene Maiorino sarà Lila e Fabrizio Gifuni Nino Sarratore. Attraverso una nuova immagine abbiamo finalmente l'occasione di vedere le due attrici direttamente dal set.

L'amica geniale 4 sarà diretto da Laura Bispuri, su soggetto e sceneggiature di Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo. Paolo Sorrentino, Jennifer Schuur, Elena Recchia, Costanzo e Guido De Laurentiis sono i produttori esecutivi.