L'amica geniale: annunciata la quarta e ultima stagione

La quarta stagione de L'amica geniale è stata appena annunciata: i co-produttori HBO e RAI confermano che la serie televisiva in lingua italiana è stata rinnovata per una quarta e ultima stagione, tratta dall'ultimo libro della tetralogia, intitolato Storia della bambina perduta.

Basato sull'omonima serie di romanzi di Elena Ferrante, lo show narra la storia di due amiche, Elena Greco e Lila Cerullo, cresciute in un quartiere povero di Napoli negli anni '50. Mentre l'intelligente ma timida Elena continua a studiare e diventa parte dell'élite, alla schietta Lila viene negata la scuola dalla sua famiglia e si trova costretta a tentare di sopravvivere ad un matrimonio violento.

Le prime tre stagioni della serie hanno visto come protagoniste Margherita Mazzucco e Gaia Girace nei ruoli centrali di Elena e Lila, con Elisa Del Genio e Ludovica Nasti che, nella prima stagione, interpretano gli stessi personaggi durante l'infanzia. Nella quarta stagione, il ruolo di Elena sarà interpretato da Alba Rohrwacher, l'attrice che ha svolto il ruolo di narratore per l'intera durata della serie, interpretando il personaggio in età avanzata mentre ripercorre la sua vita.

La selezione del cast de L'amica geniale è durata quasi un anno, dopo che Elena Ferrante ha chiesto espressamente l'impiego di attori bambini dilettanti: "I bambini attori ritraggono i bambini come gli adulti immaginano che dovrebbero essere. Invece i bambini che non sono attori hanno qualche possibilità di uscire dallo stereotipo, specialmente se il regista è capace di trovare il giusto equilibrio tra realtà e finzione."