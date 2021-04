L'amica geniale 3, il regista: "La nuova stagione farà riferimento alla New Hollywood"

Il regista de L'amica geniale 3 ha descritto il riferimento che la nuova stagione della serie TV farà al cinema degli anni '70, in particolare alla New Hollywood.

Daniele Luchetti, regista de L'amica geniale 3, ha parlato della nuova stagione della serie TV, specificando che farà riferimento al cinema anni '70 e alla New Hollywood.

L'amica geniale 2: un'immagine della nuova stagione

Un anno fa, Rai ed HBO rilasciavano Storia del nuovo cognome, seconda stagione de L'amica geniale, e i dati di ascolto non hanno fatto altro che confermare il successo della fiction basata sull'omonima tetralogia di Elena Ferrante. In attesa che escano i nuovi episodi della serie, Daniele Luchetti ha rilasciato una lunga intervista a Variety, durante la quale ha parlato del lavoro svolto con il cast e dei riferimenti cinematografici che il pubblico potrà individuare nella terza stagione, basata sul romanzo Storia di chi fugge e di chi resta. Ricordiamo che il regista ha preso in mano le redini del progetto dopo l'uscita di scena di Saverio Costanzo, colui che aveva diretto i primi due capitoli de L'amica geniale.

Il giornalista di Variety ha quindi chiesto a Luchetti di esprimersi riguardo i riferimenti cinematografici della serie. Saverio Costanzo, infatti, aveva precedentemente detto di aver citato il Neorealismo nella prima stagione e la Nouvelle Vague nella seconda, e che nella terza avrebbe fatto riferimento al cinema degli anni '70, in particolare alla New Hollywood. A tal proposito, Luchetti ha dichiarato: "Certamente lo farà, in termini di processo. Sono sempre stato un appassionato di cinema e sono molto colpito da come John Cassavetes ha lavorato con gli attori".

L'amica geniale: Gaia Girace è Lila da adolescente

Il regista di Lacci ha quindi descritto il lavoro svolto con i membri del cast: "Nell'affrontare questa stagione, anche se avevo dialoghi scritti molto bene, ho cercato di mettere gli attori principali in una situazione in cui avevano più libertà, il tipo di libertà che nasce dal cinema americano degli anni '70. Abbiamo lavorato molto sui sottotesti, sulla costruzione del personaggio, sugli archi dei personaggi. Ho anche avuto un personale speciale per formare gli attori, in modo che sul set potesse accadere qualcosa di inaspettato, come faceva il cinema in quegli anni: mettere lo spettatore di fronte a qualcosa di inaspettato". Luchetti ha quindi concluso spiegando come tale processo stia avvenendo nel rispetto della narrativa di Elena Ferrante: "Ovviamente tutto questo sta accadendo all'interno di una struttura predefinita che è scolpita nella pietra, all'interno di una narrazione che le persone hanno assorbito nel libro e vogliono rivisitare sullo schermo. Quindi cercare la massima libertà all'interno di questo spazio già molto ben costruito si sta rivelando una sfida molto interessante. E il processo alla base del cinema degli anni '60 e '70 mi ha aiutato enormemente".

Al momento non è stata ancora annunciata la data di uscita de L'amica geniale 3 ma, stando a quanto dichiarato da Daniele Luchetti, le riprese dei nuovi episodi de l'Amica Geniale 3 termineranno a settembre e, dunque, il rilascio potrebbe avvenire nella prima metà del 2022.