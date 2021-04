L'amica geniale 3: Daniele Luchetti sull'uscita della terza stagione e le riprese

Il regista Daniele Luchetti ha parlato dell'uscita de L'amica geniale 3 anticipando che i nuovi episodi potrebbero arrivare nel 2022. Nell'intervista concessa a Variety Luchetti ha spiegato anche perché le riprese della nuova stagione della serie TV sono state suddivise in due parti.

L'amica geniale: un'immagine della terza puntata della stagione 2

Daniele Luchetti, il cui ultimo film Lacci ha aperto la Mostra del Cinema di Venezia 2020, sta girando la terza stagione de L'amica geniale, uno dei maggiori successi televisivi degli ultimi anni. Il regista italiano raccoglie così il testimone da Saverio Costanzo, che si era occupato di dirigere i primi due capitoli del franchise basato sugli omonimi romanzi di Elena Ferrante. La terza stagione dello show si baserà su Storia di chi fugge e di chi resta e permetterà al pubblico italiano ed internazionale di scoprire come prosegue la crescita di Lila e Lenù, le due protagoniste interpretate rispettivamente da Gaia Girace e Margherita Mazzucco.

Questa settimana, proprio Daniele Luchetti ha approfittato di una lunga intervista rilasciata a Variety per raccontare qual è il suo rapporto con L'amica geniale ed il suo approccio a questa nuova avventura. Il regista italiano ha quindi parlato dell'uscita della terza stagione, seppur senza sbilanciarsi più di tanto. "Penso che finiremo le riprese a settembre. La data di rilascio ha molto a che fare con il processo di modifica, quindi davvero non lo so", ha dichiarato Luchetti, spiegando che le tempistiche dipenderanno dal montaggio: "A causa del modo in cui sto girando e dirigendo gli attori, ci sono molte variabili ed opzioni in termini di come costruiamo il montaggio finale. Attualmente sto lavorando alla modifica della prima metà".

Insomma, i tempi per poter vedere la terza stagione de L'amica geniale sul piccolo schermo sembrano essere piuttosto lunghi ma, stando a quanto dichiarato da Luchetti, i fan della fiction potrebbero sperare di vedere i nuovi episodi nella prima metà del 2022, a due anni esatti dalla fine di Storia del nuovo cognome. "Mi sono state consegnate le chiavi di una Ferrari, devo stare attento e fare in modo di andare veloci ma anche di prendere la strada migliore possibile", ha aggiunto il regista a Variety.

Per quanto riguarda le riprese degli episodi, ricordiamo che hanno come sfondo sia Napoli che Firenze. A tal proposito, lo stesso Daniele Luchetti ha raccontato: "Abbiamo iniziato a girare la prima parte della stagione a novembre, sia a Napoli che a Firenze". Il regista ha poi spiegato la scelta di spezzare il periodo di riprese: "Abbiamo girato circa 3 o 4 mesi. Poi abbiamo deciso di fare una pausa, in parte per problemi legati al Covid ma anche per lasciare che le giovani donne frequentassero la scuola. E anche perché pensiamo che ci sia una rottura psicologica tra le due parti della stagione. Volevamo che gli attori si riposassero e poi puntassero su una recitazione leggermente diversa, che penso donerà alla serie una differenza visibile. A luglio, poi, si ricomincia da Firenze e poi si finisce di nuovo a Napoli".