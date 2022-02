L'amica geniale 3: la risposta di Daniele Luchetti alle critiche sull'età delle protagoniste

Daniele Luchetti mette a tacere con un tweet le critiche sull'età delle protagoniste de l'amica geniale 3, considerate troppo giovani per interpretare due ultratrentenni.

Mentre si avvicina il gran finale de L'amica geniale 3, il regista Daniele Luchetti mette a tacere con un tweet le critiche sull'età delle protagoniste sollevate di recente sui social.

"A chi ha fatto fatica con le età di Margherita e Gaia dico una cosa sola: lasciatevi andare e godetevi le ultime due ore di questo meraviglioso cast. Domenica prossima usciranno di scena, meritando solo applausi" scrive Luchetti.

Il riferimento è alle critiche mosse alle età delle protagoniste de L'amica geniale, Gaia Girace e Margherita Mazzucco, che hanno rispettivamente 18 e 20 anni, ma nei nuovi episodi della serie ispirata a Elena Ferrante interpretano le protagoniste quando hanno circa 30 anni.

L'amica geniale è una saga letteraria, portata sul piccolo schermo grazie a Fandango, The Apartment, Fremantle e Wildside, che si svolge in un lungo arco di tempo. All'inizio del primo romanzo le due protagoniste sono bambine piccole e vengono poi seguite dall'autrice per tutta l'infanzia, adolescenza ed età adulta.

Ecco che Gaia Girace e Margherita Mazzucco, chiamate a interpretare Lila e Lenù al momento dell'adolescenza, sono decisamente più giovani dei personaggi che interpretano in questa fase della storia, sollevando così qualche polemiche tra gli spettatori che hanno contestato questa scelta sostenendo che, nonostante la bravura delle due interpreti, si faccia fatica a vederle nei panni di due donne che hanno quasi il doppio della loro vera età.

L'amica geniale 3, il regista Daniele Luchetti: "Lila non può stare lontana dallo schermo: fa male alla serie"

Il problema anagrafico verrà risolto nella quarta e ultima stagione de L'amica geniale, che sarebbe già in pre-produzione ma, come ha anticipato Daniele Luchetti, vedrà un nuovo cambio nel cast e l'arrivo di due attrici più mature nei ruoli di Lila e Lenù.

Gli ultimi due episodi de L'amica geniale 3 andranno in onda su Rai Uno domenica 27 febbraio.