L'Amica Geniale 5 si farà? Risponde il regista Saverio Costanzo

Andata in onda anche l'ultima puntata della quarta stagione, ci si chiede se la narrazione possa continuare in qualche modo

L'amica geniale 4 ha concluso la sua programmazione sulle reti Rai, con l'ultima puntata che ha raggiunto un pubblico di oltre 3 milioni di spettatori, pari a un 18,3% di share, conquistando la prima serata televisiva.

Nel corso di un'intervista concessa a Fanpage, Saverio Costanzo ha chiarito se ci siano possibilità di vedere una continuazione della storia raccontata anche in un'eventuale quinta stagione, che in questo senso andrebbe oltre i romanzi già esistenti di Elena Ferrante.

Tuttavia, il regista e produttore non è sembrato possibilista su questa scelta: "L'Amica Geniale 5 è impossibile, la coerenza della storia ormai conclusa potrebbe perdersi e diventeremmo solo dei mercanti".

Costanzo ha quindi parlato del suo rapporto con la scrittrice dei romanzi best-seller da cui la serie è tratta: "Non ha avuto nessun atteggiamento difensivo, è sempre stata molto dialettica e aperta sulla trasposizione".

Quindi, sulle due protagoniste Elena Greco e Raffaella Cerullo: "Con Lila abbiamo avuto degli innamoramenti immediati (sia per Ludovica Nasti che per Gaia Girace e Irene Maiorino) , trovare Lenù è stato molto più difficile, è come se il territorio avesse offerto meno opzioni per quel ruolo".

Costanzo ha rivelato poi che i suoi primi contatti con Elena Ferrante risalivano al 2006: "Provai nel 2006 a chiedere i diritti de La figlia oscura e Ferrante fu molto generosa con me, mi disse di prenderli e che avremmo parlato in seguito di soldi. Purtroppo, non riuscii a scrivere un copione e lei scomparve. La telefonata della casa editrice per L'amica geniale arrivò postuma e derivò da una sua scelta di alcuni nomi italiani per curare la serie tratta dalla sua tetralogia".