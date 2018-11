L'amica geniale, dal 27 novembre quattro prime serate su Rai1

Dopo la presentazione in anteprima alla 75. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e il passaggio al cinema, L'amica geniale arriva in televisione. La serie firmata da Saverio Costanzo e tratta dal best seller di Elena Ferrante andrà in onda tutti i martedì a partire dal 27 novembre in prima serata su Rai1 (qui la nostra recensione de L'amica geniale. Otto gli episodi previsti in onda a due a due.

Quando l'amica più importante della sua vita sembra essere scomparsa senza lasciar traccia, Elena Greco, una donna anziana che vive in una casa piena di libri, accende il computer e inizia a scrivere la storia sua e di Lila, la storia di un'amicizia nata sui banchi di scuola negli anni 50. Ambientato in una Napoli pericolosa e affascinante, inizia così un racconto che copre oltre sessant'anni di vita e che tenta di svelare il mistero di Lila, l'amica geniale di Elena, la sua migliore amica, la sua peggiore nemica.

A interpretare Elena e Lila bambine, Elisa Del Genio e Ludovica Nasti. Mentre Elena e Lila adolescenti saranno, rispettivamente, Margherita Mazzucco e Gaia Girace. Imponente il lavoro di ricostruzione del Rione, il set principale della serie: la troupe tecnica, capeggiata da Saverio Costanzo e composta da 150 persone, ha creato 20 mila metri quadrati di set costruiti in oltre 100 giorni di lavorazione. Sono state costruite inoltre 14 palazzine, 5 set di interni, una chiesa e un tunnel. I costumi sono circa 1500, tra realizzazioni originali e di repertorio.