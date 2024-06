L'amica geniale 4, cambiano le protagoniste: ecco quando usciranno su Rai 1 i nuovi episodi

Quest'anno tornerà in onda su Rai 1 L'amica geniale, serie di grande successo internazionale e co-produzione tra Italia e Stati Uniti con HBO che si occupa della distribuzione oltreoceano.

Tratta dai romanzi best-seller di Elena Ferrante, narra la storia di due amiche, Elena Greco e Lila Cerullo, cresciute in un rione povero della Napoli degli anni '50. Mentre l'intelligente ma timida Elena continua a studiare e diventa parte dell'élite, alla schietta Lila viene negata la scuola dalla sua famiglia e si trova costretta a tentare di sopravvivere ad un matrimonio violento.

Salutate Margherita Mazzucco e Gaia Girace alla fine della terza stagione, i nuovi episodi vedranno protagoniste Alba Rohrwacher e Irene Maiorino nei ruoli di Elena e Lila, con la prima immagine dal set diffusa all'inizio del 2023.

L'amica geniale 3: un'immagine di Gaia Girace e Margherita Mazzucco

Quando arrivano i nuovi episodi de L'amica geniale?

Come confermato nelle ultime ore da Maria Pia Ammirari all'AVP Summit in Calabria, la Rai distribuirà i nuovi episodi della quarta stagione della serie, basata sul romanzo Storia della bambina perduta, a partire dal novembre 2024, sempre in prima serata su Rai 1 e contemporaneamente anche in streaming su RaiPlay.

L'amica geniale 4: Alba Rohrwacher sarà la nuova Elena

Alla regia dell'ultima stagione de L'amica geniale ci sarà Laura Bispuri, che raccoglie il testimone dietro la macchina da presa da Saverio Costanzo, autore della prima stagione, Alice Rohrwacher, che aveva curato parte degli episodi della seconda stagione, e da Daniele Luchetti, che aveva messo la firma all'intera terza stagione.

Nell'attesa di un primo trailer, che potrebbe arrivare molto presto, vi consigliamo di recuperare la nostra recensione del finale de L'amica geniale 3.