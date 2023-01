Lamborghini: Prime Video svela la data di uscita ufficiale del film di Bobby Moresco

Dopo aver chiuso l'ultima edizione di Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, Prime Video ha svelato la data di uscita di Lamborghini - The man behind the legend: il film scritto e diretto da Bobby Moresco (vincitore del Premio Oscar per Crash) sarà disponibile a partire dal 19 gennaio sulla piattaforma streaming.

A riportare in vita la storia di Ferruccio Lamborghini, genio visionario e fondatore dell'omonima casa automobilistica, Frank Grillo (Captain America: Civil War), Mira Sorvino (Premio Oscar® per La dea dell'amore) e Gabriel Byrne (Golden Globe per In Treatment). Nel cast anche attori e talent italiani, come, tra i tanti, Romano Reggiani, Fortunato Cerlino e il rapper Clementino.

Liberamente ispirato al libro "Ferruccio Lamborghini, la Storia Ufficiale", scritto dal figlio Tonino e pubblicato nel 2016 da Minerva Edizioni, Lamborghini - The man behind the legend è prodotto da Lambo Film, con la produzione esecutiva di ILBE - Iervolino & Lady Bacardi Entertainment e Notorious Pictures in collaborazione con Prime Video.

Ambientato nel dopoguerra, il film porta sullo schermo una storia tutta italiana: non solo la vita dello storico fondatore della casa automobilistica Lamborghini, dagli inizi modesti come costruttore di trattori alla famigerata rivalità con Enzo Ferrari, ma anche la storia dell'Italia degli anni '50, un Paese impegnato nella complessa transizione verso una nuova modernità industrializzata.