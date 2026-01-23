Lamborghini – The Man Behind the Legend stasera su Rai 2: trama, cast e curiosità

Questa sera venerdì 23 gennaio in prima serata alle 21.20 per il ciclo Grandi sfide - dedicato al mondo dell'auto e alle sue storie di campioni e velocità - Rai 2 trasmette in prima visione Lamborghini - The Man Behind the Legend, il film racconta la storia di Ferruccio Lamborghini, uno degli imprenditori italiani più visionari del Novecento.

Trama di Lamborghini - The Man Behind the Legend

Nel difficile clima dell'Italia del dopoguerra, Ferruccio Lamborghini è un uomo ambizioso, dotato di grande ingegno meccanico e di una determinazione fuori dal comune. Tornato dalla guerra, intuisce che la ricostruzione del Paese passa anche dall'innovazione agricola e decide di fondare una fabbrica di trattori, utilizzando materiali di recupero e soluzioni tecniche all'avanguardia. Tra sacrifici, rischi economici e diffidenza generale, la sua azienda riesce lentamente ad affermarsi, trasformandolo in un imprenditore di successo.

Appassionato di motori e di auto sportive, Lamborghini entra in contatto con Enzo Ferrari, icona indiscussa dell'automobilismo italiano. Quello che nasce come un tentativo di collaborazione si trasforma presto in un duro confronto tra due personalità forti e visionarie. Deluso e provocato, Ferruccio decide di lanciarsi in una sfida impensabile: creare auto sportive di lusso capaci di competere con le migliori al mondo.

Lamborghini: un'immagine

Tra tensioni familiari, intuizioni geniali e scelte rischiose, prende forma il marchio Automobili Lamborghini, destinato a cambiare per sempre il mondo delle auto sportive. Una storia di orgoglio, talento e coraggio imprenditoriale che racconta la nascita di un mito del Made in Italy.

Cast principale del film

Frank Grillo - Ferruccio Lamborghini

Mira Sorvino - Annita Lamborghini

Gabriel Byrne - Enzo Ferrari

Romano Reggiani - Ferruccio Lamborghini da giovane

Lamborghini: un'immagine del film

Curiosità che forse non sappiamo

Il film è basato sul libro Ferruccio Lamborghini. La storia ufficiale, scritto da suo figlio Tonino Lamborghini . Questo garantisce un tocco di autenticità familiare alla narrazione.

Le riprese si sono svolte prevalentemente in Emilia-Romagna, tra Cento (terra natale di Ferruccio) e i dintorni di Bologna, per catturare l'atmosfera reale della terra dei motori.

Sul set sono stati utilizzati modelli originali dell'epoca per dare quel suono inconfondibile che solo un motore V12 può sprigionare.

Originariamente, i ruoli di Ferruccio ed Enzo dovevano essere interpretati da Antonio Banderas e Alec Baldwin, prima che la produzione virasse su Grillo e Byrne.

Dove vedere Lamborghini - The Man Behind the Legend in tv e in streaming

Il film biografico andrà in onda stasera, venerdì 23 gennaio 2026 alle 21:20 su Rai 2. Lamborghini - The Man Behind the Legend di Bobby Moresco sarà disponibile anche in live streaming e successivamente on demand su RaiPlay, dove gli spettatori potranno rivedere il lungometraggio in qualsiasi momento. La nostra recensione di Lamborghini - The Man Behind the Legend

.