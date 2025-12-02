L’altro ispettore da stasera su Rai 1: trama, cast, da quante puntate è composta la serie

La sicurezza sul lavoro in prima serata su Rai 1...possibile? Ebbene si, non è un sogno: da stasera comincia L'altro ispettore, la nuova fiction con Alessio Vassallo e Cesare Bocci che trasforma un tema delicato e molto sentito in tutto il Paese in un racconto avvincente e profondamente umano.

La regia di Paola Randi e l'ispirazione ai romanzi di Pasquale Sgrò danno vita a una serie tv diversa dal solito, lontana dai classici polizieschi. Protagonista è un ispettore del lavoro che indaga tra cantieri e fabbriche alla ricerca non solo di responsabilità, ma anche di ascolto e consapevolezza. Un giallo che mescola tensione, empatia e riflessione e che arriva a colmare il vuoto lasciato da Il Commissario Ricciardi.

L'altro ispettore, la trama della serie con Alessio Vassallo

Alessio Vassallo in L'altro ispettore

Al centro della serie c'è Domenico "Mimmo" Dodaro (Alessio Vassallo), che torna a Lucca e riprende il suo ruolo di ispettore del lavoro con un approccio fuori dagli schemi. Mimmo non entra in scena con sirene e lampeggianti ma con la calma di chi osserva, raccoglie testimonianze e ricompone frammenti.

Ogni episodio porta sullo schermo un caso ispirato a fatti reali: incidenti apparentemente inevitabili che nascondono invece falle, omissioni e scelte che potevano essere diverse. La serie racconta l'Italia vera, quella dei turni impossibili, delle officine familiari, dei piccoli imprenditori che cercano di far quadrare tutto e dei lavoratori che sopravvivono tra precarietà e rischi quotidiani.

A fare da sfondo alla parte lavorativa c'è ovviamente la vita personale di Mimmo, in particolare il rapporto con la figlia Mimì, la complicata collaborazione con la pm Pacini (Francesca Inaudi) e la presenza discreta di Alessandro (Cesare Bocci), amico e punto di riferimento.

Le anticipazioni del primo e secondo episodio de L'altro ispettore

Una scena de L'altro ispettore

Nel primo episodio, Ritorno a casa, Mimmo viene chiamato a esaminare la morte improvvisa di una giovane operaia in una storica azienda tessile. Gli indizi sembrano suggerire un errore umano, ma piccoli dettagli come un macchinario troppo datato e le testimonianze non del tutto coerenti insospettiscono l'ispettore. L'indagine lo porta a ricostruire l'intera catena di responsabilità, spingendolo a mettere in discussione versioni troppo comode.

Nel secondo episodio, invece, dal titolo Fantasmi dal passato, un uomo viene trovato gravemente ferito davanti al pronto soccorso. L'ipotesi del pestaggio sembra la più immediata, ma Mimmo segue un'altra pista: una caduta dall'alto, forse avvenuta in un cantiere non messo in sicurezza. Approfondendo turni, appalti e condizioni di lavoro, l'ispettore scopre che dietro l'incidente potrebbe esserci un insieme di silenzi e compromessi che nessuno aveva voluto affrontare.

Il cast della nuova fiction di Rai 1

Il cast della fiction

A interpretare Mimmo è Alessio Vassallo, che porta sullo schermo un ispettore capace di combinare determinazione e gentilezza. Accanto a lui, Cesare Bocci nel ruolo di Alessandro, mentore e amico di lunga data, mentre Francesca Inaudi veste i panni della pm Raffaella Pacini, figura chiave nelle indagini e presenza significativa nel passato del protagonista.

A completare il quadro familiare c'è la giovane Angelica Tuccini, che interpreta la figlia Mimì. Il cast si arricchisce inoltre di Silvia Mazzieri, Rosanna Gentili, Matilde Bernardi, Massimiliano Galligani e Barbara Enrichi, che danno vita a un microcosmo narrativo legato alle strade, ai quartieri e alle storie di Lucca.

Da quante puntate è composta la serie

La terza stagione di L'altro ispettore è composta da tre serate per un totale di sei episodi. Rai 1 li trasmette il 2, 3 e 9 dicembre 2025, sempre in prima serata subito dopo Affari tuoi. Ogni appuntamento propone due casi differenti, uniti dal percorso personale e professionale di Mimmo.

Chi non potrà seguire la fiction in diretta troverà tutti gli episodi disponibili in streaming su RaiPlay, dove la serie sarà caricata integralmente già dalla messa in onda.