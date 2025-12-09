L’altro ispettore, stasera su Rai 1 la puntata finale: cosa succede negli ultimi due episodi di stagione

Si chiude stasera con l'ultima attesissima puntata la fiction con Alessio Vassallo e Cesare Bocci che porta in prima serata il tema scottante e delicato della sicurezza sul lavoro. Le anticipazioni degli ultimi due episodi.

L'ultimo appuntamento con L'altro ispettore arriva stasera, martedì 9 dicembre alle 21.30 circa su Rai 1, e mette Mimmo Dodaro davanti alle sfide più complesse dell'intera stagione. La fiction ispirata ai romanzi di Pasquale Sgrò intreccia nel finale due casi che mettono a dura prova l'ispettore del lavoro che ha il volto di Alessio Vassallo e riportano a galla un passato che pensava di aver lasciato alle spalle.

I casi de L'altro ispettore mettono al centro la sicurezza sul lavoro

Alessio Vassallo è Mimmo Dodaro in L'altro ispettore

Nel corso delle puntate precedenti de L'altro ispettore abbiamo seguito Mimmo (Alessio Vassallo) nel suo ritorno a Lucca, città che lo ha visto crescere e dove ora si ritrova a indagare su incidenti sul lavoro che spesso nascondono ben più di ciò che appare.

Tra aziende che non rispettano i protocolli, turni fuori controllo e segnali ignorati, l' (altro) ispettore ha messo in campo la sua esperienza maturata nel contrasto al caporalato, portando alla luce responsabilità che molti preferivano non vedere.

Accanto a lui si muove una piccola costellazione di persone che rende la storia più viva e sfaccettata: l'amico di sempre Alessandro (Cesare Bocci), che lo rimette in carreggiata quando il peso dei casi si fa forte. Raffaella Pacini (Francesca Inaudi), oggi pubblico ministero, con cui il capitolo sentimentale non è mai stato davvero chiuso, e poi Carla, Lucrezia, Eleonora e la piccola Mimì, una famiglia imperfetta ma solidissima.

È un universo che respira insieme a Mimmo, che cambia con lui e che spesso lo costringe a fare i conti con dubbi, tensioni e verità che non è semplice accettare.

Le anticipazioni degli ultimi due episodi de L'altro ispettore

Una scena de L'altro ispettore

Il primo episodio della serata, intitolato Fine corsa, ruota attorno alla morte di Serena, infermiera reduce da un turno notturno estenuante. Il suo incidente stradale sembrerebbe frutto della stanchezza, eppure Mimmo avverte subito che qualcosa non torna.

La scena appare priva di qualsiasi reazione da parte della donna, come se non avesse avuto possibilità di intervenire. Gli esami escludono sostanze o distrazioni evidenti, ma emergono tracce che puntano verso ritmi di lavoro impossibili da sostenere. Da qui nasce il sospetto che la tragedia non sia stata una semplice fatalità, ma il risultato di un contesto professionale logorante.

Il secondo episodio, Seconda occasione, porta l'ispettore a confrontarsi con un caso ancora più doloroso, quello di due colleghi trovati senza vita all'interno di un silo, soffocati da gas letali. Un ambiente ostile, procedure che sembrano non essere state seguite, dettagli che non coincidono: tutto contribuisce a far sorgere ben più di una domanda.

Nel ricostruire le ultime ore dei due uomini, Mimmo Dodaro si accorge che le dinamiche non appartengono soltanto al presente. Le tensioni affiorate parlano di vecchi dissidi, scelte mancate e fragilità accumulate nel tempo. Per Mimmo non è solo un'indagine, ma un viaggio in territori - emotivi oltre che fisici - che aveva cercato di evitare.

Si chiude così la prima stagione della fiction, che ribadisce quanto il tema della sicurezza sul lavoro sia ancora pieno di zone d'ombra. L'ultima puntata in onda il 9 dicembre su Rai 1 e disponibile su RaiPlay offre un epilogo intenso, che lascia aperta una domanda inevitabile: Mimmo ha davvero chiuso il cerchio, o il suo percorso è appena iniziato?