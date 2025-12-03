L'altro ispettore, la seconda puntata stasera su Rai 1: due nuovi casi per Mimmo Dodaro

La nuova fiction di Rai 1, L'altro ispettore, con Alessio Vassallo nei panni di Mimmo Dodaro, prosegue il suo viaggio nel mondo della sicurezza sul lavoro con gli episodi tre e quattro della seconda puntata in onda questa sera, mercoledì 3 dicembre, in prima serata.

Liberamente ispirata ai romanzi di Pasquale Sgrò e realizzata con il supporto delle istituzioni che si occupano di prevenzione, la fiction porta in TV incidenti che sembrano fatalità ma che l'occhio dell'ispettore trasforma in domande. Mimmo, infatti, è un ispettore gentile e analogico, più abituato alla bicicletta e ai post-it che alla tecnologia, ma inflessibile quando la sicurezza viene meno. Vediamo cosa ci aspetta la seconda puntata.

L'altro ispettore, la trama del primo episodio di stasera su Rai 1

Nel primo episodio della seconda puntata de L'altro ispettore, Il carro del vincitore, siamo nella cittadella del Carnevale. Nino Pastrengo, carrista molto conosciuto, viene trovato senza vita nel suo hangar accanto al carro su cui stava lavorando.

All'inizio tutto parla di incidente di lavoro: un passo falso, un macchinario fuori posto, la corsa alle scadenze che porta a sottovalutare le norme di sicurezza. Ma Mimmo (Alessio Vassallo), affiancato dalla pm Raffaella Pacini (Francesca Inaudi), capisce che qualcosa non torna.

Le voci sulle ditte concorrenti, i rapporti tesi dentro la squadra e le confidenze su un clima pesante spostano l'attenzione dall'errore umano a un possibile sabotaggio, mentre in laboratorio emergono alcune irregolarità.

Di cosa parla il secondo episodio

Il secondo episodio di stasera, Gli uomini di pietra, porta "l'altro ispettore" nelle cave di marmo di Carrara. Renato, operaio esperto, viene trovato senza vita ai piedi di una parete di marmo. Il capo-cavatore parla di tragedia inevitabile: una lastra che cede, una caduta, il rischio che ogni lavoratore di cava conosce.

A Mimmo però non sfugge un particolare, ovvero che i capelli di Renato sono bagnati. Questo dettaglio fa pensare a un'altra ipotesi, che l'uomo possa essere morto altrove con il corpo spostato in cava per simulare un incidente sul lavoro. Da quel momento il clima si fa teso, i colleghi si chiudono, i conti dell'azienda mostrano qualche ombra e la morte di Renato sembra legarsi a un conflitto più profondo.

Alessio Vassallo è un ispettore senza pistola che parla di noi

Con la seconda puntata, L'altro ispettore conferma il suo taglio particolare nel panorama delle serie crime italiane. Non ci sono inseguimenti o sparatorie, infatti, ma indagini fatte di ascolto e attenzione ai dettagli. Mimmo Dodaro è, come racconta l'attore che lo interpreta, un "supereroe col mantello bucato": inciampa nella vita privata, è affezionato alla bici e alla macchina fotografica, ma davanti alle morti bianche non arretra.

Dove vedere L'altro ispettore in TV e in streaming

La seconda puntata della fiction va in onda stasera, mercoledì 3 dicembre 2025, alle 21.30 su Rai 1. Gli episodi Il carro del vincitore e Gli uomini di pietra sono disponibili anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay, dove è possibile recuperare la prima puntata e seguire tutte le successive uscite della serie.