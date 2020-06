L'allieva 3 sarà l'ultima stagione? Per Alessandra Mastronardi "bisogna mettere un punto"

Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, ora sul set de L'allieva 3, potrebbero avere pessime notizie per i fan: si tratterebbe infatti dell'ultima stagione per la serie tratta dalle opere di Alessia Gazzola.

Dopo lo stop forzato della produzione, a cui la RAI ha cercato di "porre rimedio" per alcune settimane proponendo le repliche della stagione 2, i protagonisti de L'allieva sono tornati al lavoro per completare gli episodi di una disgraziata stagione 3 rimasta in sospeso. In occasione del suo ritorno nei panni di Alice Allevi, però, Alessandra Mastronardi, nel corso di un'intervista con Io Donna, ha annunciato il proprio addio, e quello del co-protagonista Lino Guanciale, alla fiction RAI: "Io e Lino abbiamo deciso di mettere un punto. A un certo momento bisogna averne il coraggio, e lo dico pure da spettatore: ero una fan sfegatata di Grey's Anatomy, dopo quindici anni... Basta!"

Questo mette la parola fine anche alla serie tv? Molto probabilmente sì, almeno per quanto riguarda le avventure di Alice Allevi e Claudio Conforti, ma chissà che gli sceneggiatori (magari con l'aiuto di Alessia Gazzola) non riescano a tirar fuori dal cilindro altre stagioni con personaggi nuovi e altrettanto amati.

E a proposito di personaggi: saranno parecchie le new entry de L'allieva 3, come ha anticipato la stessa Mastronardi: "Comparirà un improbabile fratello di Lino, impersonato da Sergio Assisi, e cambierà il direttore dell'Istituto di Medicina legale: sarà Antonia Liskova. Evviva, arriva una donna non per innescare un banale triangolo amoroso, ma come figura ispirazionale! Mi lancerà una sfida lavorativa".