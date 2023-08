L’Allieva con Lino Guanciale torna stasera su Rai 1: trama e cast degli episodi del 20 agosto

Stasera, 20 agosto, in prima serata su Rai 1, subito dopo Techetechetè, saranno trasmessi i primi episodi della terza stagione de L'allieva, il medical drama con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Trama e cast degli episodi di questa sera andati in onda, per la prima volta nel settembre del 2020.

L'allieva: Trama

Medical drama, la serie tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, segue le avventure della specializzanda in medicina legale Alice Allevi, che tra casi intricati e difficili da risolvere, ha il cuore diviso a metà tra il cinico Dr. Conforti e il reporter Arthur Malcomess.

Trama degli episodi di stasera 20 agosto

Stagione 3 - Episodio 01 - Arabesque

Durante una procedura di autopsia, Claudio fa la sua proposta di matrimonio ad Alice. Nel frattempo, all'Istituto di Medicina Legale, è giunto un nuovo direttore di nome Andrea Manes, insieme a due specializzandi del primo anno di nome Giulia e Sandro. L'ex allieva, Alice, ha ora raggiunto lo status di medico legale e si trova di fronte alla sua prima sfida: eseguire una perizia sulla morte di una ballerina ritrovata senza vita nell'attico sopra la sua scuola di danza. La domanda è se si tratti di una morte naturale o di un omicidio.

Stagione 3 - Episodio 02 - Un po'di follia in primavera

Alice e Claudio cominciano a organizzare i preparativi per il loro matrimonio, ma Alice si accorge che Claudio le sta tenendo nascosto qualcosa. Nel frattempo, Alice si trova a lavorare su un caso di omicidio che coinvolge un ex professore di psichiatria. La solida amicizia tra Alice, Lara e Paolone viene messa alla prova quando viene annunciato un concorso per il dottorato: solo due posti sono disponibili e il candidato non selezionato dovrà lasciare l'istituto.

Nel frattempo, nel passato di Claudio fa la sua comparsa un enigmatico individuo.

L'allieva: Interpreti e personaggi