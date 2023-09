L’Allieva con Lino Guanciale torna stasera su Rai 1: trama e cast degli episodi del 3 settembre

Stasera, 3 settembre, in prima serata su Rai 1, subito dopo Techetechetè, saranno trasmessi due episodi della terza stagione de L'allieva, il medical drama con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Trama e cast degli episodi di questa sera andati in onda, per la prima volta, nell'ottobre del 2020.

L'allieva: Trama

Medical drama, la serie tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, segue le avventure della specializzanda in medicina legale Alice Allevi, che tra casi intricati e difficili da risolvere, ha il cuore diviso a metà tra il cinico Dr. Conforti e il reporter Arthur Malcomess.

Trama degli episodi di stasera 3 settembre

Stagione 3 - Episodio 07 - L'ultimo jogging

Le cose con Arthur non vanno bene: Alice lo sente distante e litigano spesso. Nel frattempo, il caso di una donna ritrovata morta mentre faceva jogging la distoglie dal suo studio.

Stagione 3 - Episodio 08 - Un cuore a metà

Alice non riesce a parlare con Arthur: soprattutto, non sa come dirgli che lei e Claudio partiranno da soli per il suo primo congresso di medicina. Intanto la misteriosa scomparsa di una donna chiama in causa Alice e Claudio.

L'allieva: Interpreti e personaggi