Lady Gaga vs. Donald Trump: "Sappiamo da tempo che il Presidente ha fallito"

Lady Gaga non ne può più, e si scaglia contro Donald Trump e il razzismo dilagante negli Stati Uniti nel suo ultimo post su Instagram. Leggiamo cosa ha da dire la cantante.

Dopo gli accadimenti degli ultimi giorni, culmine di una situazione che da troppo tempo va avanti negli States, la cantante Premio Oscar ha deciso di rendere noto il suo pensiero e il suo stato d'animo sui social, approfittando per fare un appello a tutti i suoi follower.

"Ho molto da dire al riguardo, ma per prima cosa vorrei dire che ho paura di scrivere qualsiasi cosa che possa incitare ancora piò rabbia, nonostante sia proprio quella l'emozione più giustificabile al momento. Non desidero contribuire a creare ancora più violenza, voglio contribuire a trovare una soluzione" scrive su Instagram. "Sono indignata e adirata per la morte di George Floyd, come lo sono per la crescita esponenziale delle vittime di colore nel corso degli anni che ci sono state portate via come risultato di un razzismo sistemico e del sistema corrotto che lo supporta.

Le voci della black community sono state silenziate troppo a lungo, e quel silenzio si è dimostrato mortale ancora e ancora. E non importa quel che facciano per protestare, non vengono comunque trattati con compassione dai leader che dovrebbero proteggerli. Ogni giorno le persone in America continuano ad essere razzisme, e questo è un fatto".

Gaga prosegue invitando i suoi fan a sostenere la black community, e cercare di porre fine a qualcosa di "intrinsecamente sbagliato".

Poco dopo, poi, arrivano le critiche nei confronti dell'attuale Presidente degli Stati Uniti.

"Sappiamo da lungo tempo che il Presidente Trump ha fallito. È a capo dell'ufficio più potente al mondo, eppure non ha offerto nulla se non ignoranza e pregiudizi mentre le persone di colore continuano a morire. Sapevano che fosse un folle, e un razzista, fin da quando si è insediato alla Casa Bianca. Sta contribuendo a portare avanti un sistema che è già radicato nel razzismo e nelle attività razziste, e possiamo vedere tutti cosa sta accadendo. È tempo di cambiamento" afferma.

Sta quindi al popolo adesso prendere l'iniziativa: "DOBBIAMO mostrare il nostro amore per la black community. Come donna bianca privilegiata, giuro di fare esattamente ciò. Non abbiamo fatto abbastanza, da comunità privilegiata, per combattere il razzismo e combattere in nome di coloro che ne sono stati uccisi" e conclude "Questa non è giustizia. Questa è una tragedia epica che che segnerà a lungo il nostro paese. Sono triste. Sono arrabbiata. E userò le parole che riuscirò a trovare per cercare di comunicare cosa deve cambiare nel modo meno violento e più efficace possibile".