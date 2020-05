Madonna commenta il video del ragazzo nero ucciso da un poliziotto: "Fuck the police"

Madonna ha condiviso e commentato il video della morte di George Floyd, un ragazzo nero soffocato e ucciso da un poliziotto a Minneapolis con parole molto dure nei confronti delle forze dell'ordine. La popstar, come tutti, è rimasta sconvolta dalle immagini del video che potete vedere qui sotto ( attenzione , le immagini sono davvero forti e potrebbero urtare la vostra sensibilità)

George Floyd era stato arrestato alle ore 20.00 di lunedì per contraffazione, un crimine non violento che ha pagato con la morte. Floyd aveva tentato di utilizzare documenti falsi in un negozio di alimentari e aveva opposto resistenza al suo arresto. Mentre veniva bloccato - e ucciso - Darnella Frazier ha ripreso l'operazione per poi condividere il video su Facebook. Nel video Floyd implora l'agente e gli dice più volte che non riesce a respirare, ma il poliziotto continua a tenerlo bloccato a terra col ginocchio sul collo.

"Guardare questo poliziotto mentre soffoca George Floyd con il ginocchio sul collo, mentre è ammanettato e inerme e piange per la sua vita, con la faccia sull'asfalto è una delle cose più disturbanti e dolorose che abbia visto da anni." - scrive Madonna nel commento al video - "Questo agente sapeva che lo stavano riprendendo e lo ha ucciso con arroganza e orgoglio. Questa cosa deve finire!! Fino a quando non riusciremo a superare il problema del razzismo in America, a nessuno dovrebbe essere consentito andare in giro con delle armi, soprattutto i poliziotti."

"Dio ti benedica, George Floyd" - prosegue la cantante - "Sono addolorata per te e per la tua famiglia. E per tutti gli omicidi senza senso prima del tuo. Quando finirà tutto questo? Prego Dio che un giorno finisca. Fino ad allora - vaffanc..lo alla polizia! Sì, l'ho detto. Non mi interessa essere politicamente corretta, mi interessa la giustizia."

Madonna in una scena del video di God Control

Qualche mese fa la popstar aveva rilasciato il video di God Control - ad oggi uno dei migliori videoclip di Madonna - in cui si affronta il tema delle stragi nei luoghi pubblici (le immagini del video facevano pensare alla strage di Orlando) ma anche del controllo delle armi negli USA.

Il luogo dell'omicidio di George Floyd è diventato un luogo di raccoglimento ma anche di proteste. Il video, comprensibilmente, ha sollevato numerose reazioni forti e scandalizzate anche da parte di esponenti della politica.