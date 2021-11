Lady Gaga oggi a Milano per House of Gucci: le foto del red carpet

Lady Gaga ha sfilato oggi a Milano per presentare in anteprima House of Gucci, l'ultimo film diretto da Ridley Scott; la diva ha ammaliato tutti sul red carpet.

Lady Gaga ha sfilato oggi a Milano per presentare House of Gucci, l'ultimo film diretto da Ridley Scott. La diva di A Star is Born ha stregato la città e ha mandato in fibrillazione tutti i suoi fan!

Stasera si è svolta l'anteprima di House of Gucci al The Space Cinema Odeon di Milano. A presenziare alla proiezione e a sfilare sul red carpet è stata Lady Gaga che, per l'occasione, ha alzato la temperatura in città grazie al vestito rosso che ha indossato.

Attesa da una folla di fan assiepata davanti al cinema a due passi dal Duomo, la diva di A Star is Born ha stregato Milano. Alcune ragazze hanno cantato diverse sue canzoni in coro per lei e hanno detto: "Lei è tutto!". E, ancora una volta, l'artista di origini siciliane non ha deluso nemmeno sul versante dell'eleganza.

L'abito rosso è stato il secondo outfit del giorno scelto da Lady Gaga. Durante le scorse ore, infatti, la pop star davanti al Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa, l'hotel in cui alloggia durante i suoi soggiorni milanesi in grande stile. Per l'occasione, il luogo è stato circondato da un'adunata di fan alla ricerca di un autografo o di uno scatto fotografico insieme alla loro beniamina.

Per la sua giornata a Milano, Lady Germanotta ha scelto un look maculato - firmato Valentino - con un abito manica lunga e colo alto, accompagnato da una borsa bianca con dettagli d'oro con il simbolo della maison diretta da Pierpaolo Piccioli. Anche gli orecchini sono dello stesso brand e riprendono una V tra due cerchi dorati. Biondissima e con un focus make up sugli occhi, la star è stata scortata da una serie di guardie del corpo che, però, non le hanno impedito di salutare la folla.

Lady Gaga sarà ospite a Che tempo che fa domenica 14 novembre su Rai3. Il nuovo film di Ridley Scott sarà distribuito in Italia a partire dal 16 dicembre; le prime reazioni estere ad House of Gucci sono state contrastanti.