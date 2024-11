Lady Gaga inarrestabile dopo Joker Folie à Deux: provini per Star Wars e MCU

Si vocifera che Lady Gaga abbia incontrato la Lucasfilm per un ruolo in Star Wars, oltre ad altri incontri per anche un ruolo nell'MCU.

Lady Gaga, reduce da Joker: Folie à Deux, potrebbe presto ampliare il suo curriculum nel mondo del cinema con un'avventura spaziale nell'universo di Star Wars. Secondo recenti indiscrezioni, la popstar e attrice avrebbe incontrato la Lucasfilm per discutere di un possibile ruolo in un progetto ancora segreto del franchise. E non c'è solo Star Wars nella lista d'attesa.

Un futuro brillante per Lady Gaga, tra MCU e Star Wars

Dopo la sua nomination all'Oscar per A Star Is Born e la sua trasformazione in Harley Quinn in Joker: Folie à Deux, Lady Gaga sembra pronta a esplorare nuovi orizzonti. La possibilità di un suo coinvolgimento in un progetto Star Wars alimenta ulteriormente le speculazioni sul suo crescente peso a Hollywood.

Lady Gaga in Joker: Folie à Deux

Non è ancora chiaro quale sia il progetto specifico in cui potrebbe apparire. Tra le possibilità ci sono i film in lavorazione con registi come James Mangold (Indiana Jones e il Quadrante del Destino), Sharmeen Obaid-Chinoy, e Taika Waititi, o la trilogia recentemente annunciata e affidata a Simon Kinberg.

Tra i fan, è già iniziato il toto-nome su quale ruolo potrebbe interpretare. Alcuni suggeriscono che potrebbe incarnare un'iconica figura Sith, un personaggio legato alla cultura Mandaloriana, o persino un'interprete completamente nuova, pronta a ridefinire l'universo cinematografico della saga. Il suo potenziale arrivo nel franchise riflette la strategia della Lucasfilm di rinnovare il suo roster di star per rilanciare il lato cinematografico di Star Wars, dopo le critiche e i risultati sotto le aspettative di The Rise of Skywalker.

Joker: Folie à Deux, 10 look che rendono Lady Gaga un'icona della moda

Le voci su un suo possibile ingresso nel Marvel Cinematic Universe aggiungono un ulteriore livello di trepidazione. Dopo la sua interpretazione di Harley Quinn, sembra che Hollywood sia pronta a consegnare a Lady Gaga il ruolo di una delle artiste più influenti della sua generazione.