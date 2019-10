Lady Diana: Sylvester Stallone e Richard Gere litigarono per lei, svela Elton John

Lady Diana contesa da Sylvester Stallone e Richard Gere, che stavano per venire alle mani per lei: lo ha raccontato Elton John nel suo libro, spiegando che accadde durante una cena organizzata dal cantante nel 1994, in onore dell'allora presidente di Walt Disney Studios, Jeffrey Katzenberg, per cui stava scrivendo la colonna sonora de Il Re Leone.

Elton John ricorda bene cosa successe quella sera, raccontando tutto nella dirompente autobiografia Me, uscita in questi giorni in tutte le librerie del mondo, scritta con il marito David Furnish. Tra i tanti aneddoti raccontati, Elton John rievoca un episodio che riguarda la sua amica Lady Diana, contesa tra due grandi attori di Hollywood: "Con mio marito abbiamo organizzato una cena per Jeffrey e sua moglie. Gli ho chiesto se c'era qualcuno che volevano incontrare. Immediatamente dissero: "la principessa Diana". Così abbiamo invitato lei, George Michael, Richard Curtis con sua moglie Emma Freud, Richard Gere e Sylvester Stallone. Diana aveva un talento naturale per le relazioni sociali. Era una compagnia favolosa, la migliore ospite a cena, incredibilmente indiscreta, una vera pettegola: le potevi chiedere qualunque cosa e lei te la raccontava. La principessa di Galles e Richard Gere si erano piaciuti subito e finirono seduti insieme sul pavimento davanti al caminetto, sembravano molto presi l'uno dall'altra"

Lady Diana si era da poco separata dal Principe Carlo e entrò subito in simpatia con Richard Gere, che aveva appena concluso la sua relazione con Cindy Crawford. Ma l'intimità percepita quella sera fece ingelosire Sylvester Stallone, tanto che i due attori al momento della cena non erano presenti: "Penso che si fosse presentato alla festa con la precisa intenzione di rimorchiare Diana, ma inaspettatamente i suoi piani saltarono. Al momento della cena non erano lì e mio marito andò a cercarli. Tornò con un'espressione abbastanza cinica e borbottò: 'Abbiamo un problema'. Aveva scoperto Stallone e Gere in procinto di appianare le loro divergenze su Lady Diana con una scazzottata"

Una cena piena di sorprese quella organizzata da Elton John nella sua casa di Londra, che si risolse con Diana che dopo cena tornò alle sue chiacchiere con Richard Gere, mentre il povero Sylvester Stallone si precipitò fuori di casa, sbottando: "Non sarei mai venuto se avessi saputo che c'era quel principe azzurro del cavolo. Se l'avessi voluta me la sarei presa"