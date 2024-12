Elton John: "La legalizzazione della marjiuana? Uno dei più grandi errori di tutti i tempi"

Elton John non ha risparmiato parole per spiegare la sua posizione contro la legalizzazione della marijuana in America e in Canada.

Parlando con la rivista Time, che ha scelto il cantautore come icona dell'anno 2024, John ha parlato del suo precedente uso di droghe e ha espresso le sue forti opinioni contro la legalizzazione della marijuana negli Stati Uniti e in Canada.

"Sostengo che crei dipendenza. Porta ad altre droghe", ha dichiarato John. "E quando sei fatto - e io lo sono stato - non pensi normalmente. Legalizzare la marijuana in America e in Canada è uno dei più grandi errori di tutti i tempi".

Il Time ha riferito che John ha aiutato molti altri artisti a disintossicarsi dalle loro dipendenze, servendo come sponsor di Eminem e mandando la pop star britannica Robbie Williams al suo primo viaggio in riabilitazione. Un artista che non ha potuto aiutare è stato George Michael.

John, che è stato introdotto alla cocaina a metà degli anni '70 dal suo amante e poi manager John Reid, ha spiegato che il suo punto di vista sulla marijuana deriva dalle sue battaglie personali con la tossicodipendenza. Anche questa parte della sua storia è raccontata nel biopic musicale Rocketman.

"Con le droghe si prendono decisioni terribili", ha aggiunto. "Volevo così tanto l'amore che prendevo degli ostaggi. Vedevo una persona che mi piaceva, passavamo tre o quattro mesi insieme e poi questa si risentiva perché non aveva nulla nella sua vita oltre a me. Mi fa davvero arrabbiare ripensare a quante persone probabilmente ho ferito".