Elton John confessa: "Non vedo più, non sono riuscito a vedere nemmeno il mio ultimo musical"

Elton John, il popolarissimo e apprezzato cantante ormai 77enne, ha annunciato ai suoi fan una triste notizia. John ha perso quasi totalmente la vista e non sarebbe nemmeno in grado di riuscire a vedere il suo ultimo musical, "Il diavolo veste Prada".

L'incidente e la perdita della vista

In particolare, durante il gala di beneficenza di domenica sera, Elton ha rivelato di non essere stato in grado di vedere la performance" del suo nuovo musical nel West End, Il diavolo veste Prada. Il cantante, che aveva scritto le musiche per l'adattamento teatrale del film di successo, ha detto al gala: "Ho perso la vista e non ho potuto assistere allo spettacolo, ma mi è piaciuto ascoltarlo".

Il 77enne ha poi ringraziato il marito, David Furnish, che ha definito "la sua roccia". "Non ho potuto assistere a molte anteprime perché, come sapete, ho perso la vista", ha aggiunto. "Quindi è difficile per me vederlo. Ma mi piace ascoltarlo e stasera suonava bene".

Il musical "Il diavolo veste Prada" ha debuttato al Dominion Theatre di Londra in ottobre, con Vanessa Williams nel ruolo della spietata caporedattrice Miranda Priestley (nella versione cinematografica notoriamente interpretata da Meryl Streep) e Georgie Buckland in quello della nuova impiegata Andy Sachs.

I ricavati dell'evento di beneficenza di domenica sono stati devoluti alla Elton John AIDS Foundation, e vi hanno partecipato la direttrice di Vogue Anna Wintour, la stilista Donatella Versace e altri ancora.

John ha parlato apertamente dei suoi problemi di vista dopo aver contratto un'infezione nel sud della Francia a luglio. In un'intervista rilasciata a Good Morning America la scorsa settimana, il cantante ha dichiarato: "Da quattro mesi non riesco più a vedere dall'occhio destro e il mio occhio sinistro non funziona al massimo".

"La perdita della vita mi ha un po' bloccato nel momento, perché posso fare un'intervista, ma non posso andare in studio e registrare. Tanto per cominciare perché non riesco a vedere un testo".