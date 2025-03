Elton John duetta con Chappell Roan sulle note di Pink Pony Club al party per gli Oscar 2025

Elton John è entrato ufficialmente nel Pink Pony Club dopo aver duettato con Chappell Roan sul palco della 33esima edizione del suo evento organizzato durante la serata degli Oscar per raccogliere fondi a favore dell'AIDS Foundation.

La star della musica, negli spazi del West Hollywood Park, ha infatti interpretato alcuni dei suoi brani più amati e cantato alcune canzoni della giovane collega.

L'ospite musicale dell'evento

L'evento andato in scena durante gli Oscar 2025 è stato co-condotto da Jean Smart, Sheryl Lee Ralph, Neil Patrick Harris e David Burtka.

Chappell Roan ha iniziato a esibirsi non appena si era conclusa la cerimonia dell'Academy, per la gioia delle celebrità presenti all'appuntamento benefico.

Elton John ha introdotto la cantante sostenendo di essersi entusiasmato non appena ha sentito la sua musica: "Ho immediatamente voluto coinvolgerla nel programma ed è arrivata, l'ho intervistata, mi sono innamorato di lei e del suo album. Ho continuato a essere suo amico spero e parlo con lei molto spesso".

Il cantautore ha aggiunto: "Lei è una delle star più grandi al mondo attualmente, e giustamente".

Chappell ha quindi interpretato Femininomenon, brano seguito in scaletta da Naked in Manhattan e Super Graphic Ultra Modern Girl. L'artista ha poi eseguito una cover di Your Song dichiarando: "Canterò un brano che è tra i miei preferiti di sempre... Penso sia la migliore canzone di sempre. La dedico ai miei genitori perché mi hanno fatto conoscere la musica di Elton John, quindi non sarei nemmeno qui se non fosse per loro".

Roan ha poi interpretato Casual, HOT TO GO!, My Kink Is Karma, Red Wine Supernova, e Good Luke Babe prima di duettare con Elton John sulle note di Don't Let the Sun Go Down on Me e coinvolgerlo in Pink Pony Club, canzone che l'icona della musica aveva ascoltato prima che venisse pubblicata e diventasse un successo internazionale.

