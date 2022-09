L'Accademia del Bene e del Male: Charlize Theron, Kerry Washington e Laurence Fishburne nelle nuove foto

Il nuovo film fantasy di Netflix, L'Accademia del Bene e del Male, si presenta con delle immagini in esclusiva in cui troviamo, tra gli altri, anche Charlize Theron, Kerry Washington e Laurence Fishburne.

Si torna a scuola anche in casa Netflix, e lo si fa con L'Accademia del Bene e del Male, il nuovo fantasy della piattaforma con Charlize Theron, Kerry Washington, Laurence Fishburne e Michelle Yeoh. Vediamo insieme alcune immagini in esclusiva.

Adattamento dell'omonima saga letteraria di Soman Chainani, la nuova pellicola diretta da Paul Feig prodotta da Netflix, L'Accademia del bene e del male (The School for Good and Evil, in originale), sta per arrivare sulla piattaforma streaming, ma prima Entertainment Weekly! ci mostra alcune immagini con le due protagoniste, Sofia Wylie e Sophia Anne Caruso, e alcuni grandi nomi di Hollywood come Charlize Theron, Kerry Washington e Laurence Fishburne.

"Vi siete mai domandati da dove nascono le migliori fiabe? Dove i buoni possano diventare degli eroi, e i cattivi dei villain? Benvenuti all'Accademia del Bene e del Male, vi stavamo aspettando" sentivamo dire nel primo teaser de L'Accademia del Bene e del Male, che prometteva di raccontarci una grande avventura, la stessa che sembra trasparire anche da questi scatti.

Della pellicola, che nel cast include anche Cate Blanchett, Ben Kingsley, Patti LuPone, Rob Delaney e Rachel Bloom, vedremo tra poche ore un nuovo trailer, ma nel frattempo, perché non godersi questo piccolo assaggio?

L'Accademia del Bene e del male sarà disponibile dal 19 ottobre su Netflix.