Labyrinth: Scott Derrickson sarà il regista del sequel

Labyrinth avrà un sequel che sarà diretto dal regista Scott Derrickson, che collaborerà con TriStar Pictures per portare sul grande schermo la continuazione della storia che ha debuttato nei cinema nel 1986.

Nel progetto sarà coinvolta anche la famiglia Henson, tra i produttori del lungometraggio fantasy.

Il lungometraggio originale del 1986 aveva come protagonisti David Bowie e Jennifer Connelly, dando vita a romanzi, fumetti, videogame e molti eventi.

Il sequel di Labyrinth - Dove tutto è possibile avrà nel proprio team di produttori Lisa Henson e Brian Henson di The Jim Henson Company.

La sceneggiatura sarà firmata da Maggie Levin, già nel team di Into the Dark.

Scott Derrickson ha recentemente rinunciato alla regia di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il sequel del cinecomic Marvel con star Benedict Cumberbatch.

Nel lungometraggio degli anni '80 la giovane Sarah deve salvare il suo fratellino, offerto per sbaglio al malvagio Jareth, e per farlo deve affrontare ostacoli e pericoli in un mondo magico e fantastico.