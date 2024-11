Labyrinth - Dove tutto è possibile: il gioco da tavolo dal film di Jim Henson è in sconto su Amazon

Pronti a immergervi nel mondo incantato e misterioso di Labyrinth - Dove tutto è possibile? Con questo particolare gioco da tavolo, l'intrigante storia del film cult di Jim Henson prende vita davanti ai vostri occhi, facendovi rivivere le emozioni e i brividi della magica avventura di Sarah contro il Re dei Goblin, Jareth. Questo gioco, perfetto per famiglie e gruppi di amici, vi invita a unirvi a Sarah e ai suoi improbabili compagni di viaggio - Ludo, Sir Didymus, Ambrosius e Hoggle - in una corsa contro il tempo per salvare il piccolo Toby dal temibile re del labirinto. La sfida è sempre diversa grazie alla struttura del labirinto che cambia a ogni partita, rendendo l'esperienza nuova e imprevedibile ogni volta che ci si addentra in questo mondo fantastico.

Il film Labyrinth - Dove tutto è possibile, con la sua miscela di magia, pericolo e incanto visivo, ha segnato un'intera generazione e continua a essere un'icona nel panorama del fantasy. Questo gioco da tavolo cattura perfettamente quell'atmosfera, grazie a un tabellone illustrato che rappresenta il labirinto e a miniature collezionabili dei personaggi principali. Mentre ci si muove attraverso il gioco, si incontrano creature e sfide indimenticabili, come nel viaggio di Sarah nel film. Con grande rigiocabilità e un sistema di gioco che riproduce l'urgenza e il mistero della pellicola, questo board game è sia un omaggio a Labyrinth, che un portale con l'obiettivo di farvi sentire parte della storia. Siete pronti a esplorare ogni angolo del labirinto e a sfidare Jareth per salvare Toby?

