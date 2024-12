Robert Eggers: dopo Nosferatu si prepara a dirigere il reboot di un fantasy sorprendente?

Conto alla rovescia per l'uscita di Nosferatu, il classico dell'orrore rivisto e corretto alla maniera di Robert Eggers che approderà nei cinema il 1 gennaio 2025. Secondo una nuova voce priva di conferma ufficiale, dopo la rilettura del classico dei vampiri il regista avrebbe in mente un altro intrigante progetto reboot, andando a rileggere, stavolta, un celebre film fantasy di 30 anni fa.

Secondo lo scooper cinematografico Jeff Sneider di The InSneider, Eggers avrebbe stretto un accordo con Sony e The Jim Henson Company per realizzare il reboot del film Labyrinth, del 1986. Negli ultimi anni si sono susseguite le voci di un remake di Labyrinth, ma ogni tentativo si è spento sul nascere. Questa sarà la volta buona? Sicuramente un solido risultato al botteghino di Nosferatu, uno dei migliori film di Natale 2024 al cinema, aiuterebbe.

All'inizio di quest'anno, il presidente della Jim Henson Company (e figlio del defunto regista di Labyrinth Jim Henson), Brian Henson, ha parlato dei piani della società per realizzare un nuovo sequel. Pur non svelando alcun dettaglio specifico, Henson ha osservato con Comicbook che "questo è un progetto di cui siamo entusiasti". Non è chiaro al momento se il progetto diretto da Robert Eggers sarà un sequel vero e proprio una rivisitazione completa sulla scia di Nosferatu, ma secondo quanto riferito il regista sarebbe attualmente impegnato nella stesura della sceneggiatura.

I precedenti tentativi di reboot falliti

David Bowie in Labyrinth

Negli anni ci sono stati vari piani per realizzare un reboot del classico di Jim Henson anche se l'assenza di David Bowie, scomparso nel 2026, ha sicuramente complicato le cose. A un certo punto il regista di Alien: Romulus, Fede Álvarez, era stato coinvolto nel reboot prima di annunciare la sua uscita di scena nel 2020. Dopo di lui, sembrava che a occuparsi dello sviluppo fosse intervenuto Scott Derrickson che però, nell'ottobre 2023, ha rivelato che la sceneggiatura non aveva fatto progressi.

"Non so cosa stia succedendo", ha detto Derrickson. "Non siamo mai riusciti a portare la sceneggiatura al punto in cui lo studio volesse realizzarla, ma sono molto orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto."

L'originale Labyrinth - Dove tutto è possibile, diretto da Jim Henson e sviluppato da un'idea del regista e Dennis Lee, è stato scritto da Terry Jones. Il cult conteneva i pupazzi creati da Creature Shop di Jim Henson mentre David Bowie interpretava Jareth, il Re dei Goblin. Al suo fianco, Jennifer Connelly interpretava Sarah, un'adolescente che intraprende una fantastica missione per salvare il fratellino dopo averlo accidentalmente inviato a Jareth. Il film ha dato vita a un franchise ed è stato a lungo considerato uno dei migliori fantasy mai realizzati.