Labyrinth, Brian Henson ricorda David Bowie sul set: "Recitare per lui era come andare in vacanza"

Il regista e produttore, figlio di Jim Henson che diresse il film, ha ricordato la star della musica a dieci anni dalla sua scomparsa.

A quarant'anni di distanza dall'uscita nelle sale di Labyrinth - Dove tutto è possibile, Brian Henson, figlio del regista del film Jim Henson, ha fornito un ricordo accorato della rockstar David Bowie, del quale oggi ricorrono i dieci anni dalla morte.

Henson all'epoca aveva 22 anni e trascorse parecchio tempo sul set del film insieme a Bowie, e la collaborazione gli permise di osservare il cantante da un punto di vista differente e più umano rispetto all'icona glamour che rappresentava per il mondo.

Il ricordo di David Bowie in Labyrinth - Dove tutto è possibile

Brian Henson fu scelto per il ruolo di Hoggle, uno dei goblin più importanti del film nonché riluttante alleato di Sarah (Jennifer Connelly), oltre ad essere anche il responsabile burattinaio nel dietro le quinte del film.

La personalità di David Bowie gli ricordava quella del padre: "Avevano entrambi i denti completamente storti" racconta Henson "Ma ridevano entrambi molto facilmente. [Bowie] aveva la stessa cosa che aveva mio padre... una sorta di capacità di scoppiare a ridere nel mezzo di un'inquadratura" ricorda.

David Bowie e Jennifer Connelly in una scena di Labyrinth - Dove tutto è possibile

La naturalezza e la giocosità di David Bowie lo colpirono: "E poi [dopo l'interruzione per la risata] bisogna ricominciare, il che può essere una seccatura, ma per la maggior parte del tempo era super divertente per David. Era una persona così produttiva e così maniaca del lavoro che, per lui, interpretare Jareth in Labyrinth era come andare in vacanza, era come dire: 'Wow, è fantastico. Devo solo presentarmi'".

La storia di Labyrinth e David Bowie protagonista

Anche fuori dal set di Labyrinth, il cantante era davvero cordiale e disponibile: "Praticamente ogni giorno andava al pub, beveva una pinta con la troupe, perché sotto sotto era solo un ragazzo cockney" ha spiegato Brian Henson nell'intervista.

In Labyrinth - Dove tutto è possibile, David Bowie interpretava Jareth, l'enigmatico Re dei Goblin che sfida il personaggio adolescente di Jennifer Connelly, Sarah, mentre si trova a dover attraversare un labirinto per salvare il fratellino Toby (Toby Froud).