La zona d'interesse: aperti i preordini dell'edizione 4K Steelbook (Bd 4K + Bd Hd) su Amazon

Quando si parla de La zona d'interesse, ci si relaziona con una pellicola che ha sbalordito critica specializzata e pubblico durante il periodo della sua uscita e pure in seguito. Scritto e diretto da Jonathan Glazer, e tratto dal romanzo omonimo del 2014 scritto da Martin Amis, questo lungometraggio ha vinto due Premi Oscar nel 2024 come Miglior film straniero e Miglior sonoro, nonché altri importanti riconoscimenti che ne hanno fatto immediatamente un'opera memorabile e da vedere a tutti i costi sul grande schermo. Una risposta del genere, ovviamente, non poteva non impattare anche sul pubblico più generalista, ricavando un ulteriore interesse da non sottovalutare affatto.

Vi ricordiamo che l'uscita di questa versione de La zona d'interesse è stata fissata al 28 agosto 2024.

Un film su cui ragionare

Il racconto al centro de La zona d'interesse si concentra sulla famiglia del comandante di Auschwitz, Rudolf Höss, che vive una vita apparentemente normale e agiata in una villa adiacente a un campo di concentramento. Il film esplora il contrasto tra la normalità domestica della famiglia Höss e l'orrore inimmaginabile che si svolge appena oltre il muro del loro giardino.

Attraverso uno stile narrativo freddo e distaccato, la pellicola mette in luce la banalità del male e l'indifferenza morale che può svilupparsi di fronte a orrori sistematici, caratterizzando la narrazione per immagini con una regia minimalista, una fotografia impeccabile e una colonna sonora che accentua l'atmosfera inquietante della storia.

