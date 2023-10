La Volta Buona con Caterina Balivo su Rai 1: anticipazioni ed ospiti della settimana dal 9 al 13 ottobre

Lunedì 9 ottobre su Rai 1 inizia una nuova settimana de La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo ci terrà compagnia dalle ore 14:00 alle 16:00. Ecco gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 9 a venerdì 13 ottobre 2023.

Anche questa settimana al centro del programma, come sempre, i racconti delle volte buone degli ospiti che giorno dopo giorno si susseguono nel caratteristico salotto pomeridiano. Lunedì 9 ottobre Caterina Balivo apre le porte del suo studio televisivo all'attrice e cantante Valeria Fabrizi, al comico Gabriele Cirilli e all'attore Alessio Lapice.

Martedì 10 ottobre, raggiungeranno la conduttrice l'attore e sceneggiatore Enzo Decaro e Claudio Bisio. Mercoledì 11 ottobre, saranno accolti in studio Sandra Milo e Scialpi, vincitore del l'ultima puntata di Tale e Quale show.

Gli ospiti di Giovedì 12 ottobre saranno Pietro Genuardi, Massimo Modugno, per un ricordo del padre, e la scrittrice Susanna Tamaro. Infine, venerdì 13 ottobre nel salotto di Caterina Balivo arriveranno la conduttrice Nunzia De Girolamo e l'attrice e cabarettista Anna Mazzamauro.

Gli ospiti che nel corso di questa settimana si alterneranno in studio, saranno pronti a sottoporsi all'ormai caratteristico gioco del tritacarte che, domanda dopo domanda, andrà a ripercorrere e svelare tutte le volte buone della loro vita.

Come di consueto, appuntamento con i giochi per il pubblico da casa, per vincere il montepremi in palio indovinando la sfera vincente e superando la prova a essa associata. Anche questa settimana La Volta Buona darà grande attenzione alle emozionanti storie della gente comune e all'attualità.