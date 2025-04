Don Bruno e la battuta che imbarazza Caterina Balivo su Rai 1: "La sposa era così brutta che..."

Momento di forte imbarazzo durante l'ultima puntata de La Volta Buona, il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Ospite in studio Don Bruno, il parroco divenuto famoso per l'abitudine di personalizzare le sue messe con delle esibizioni canore.

La "barzelletta" di Don Bruno: "La sposa era così brutta che..."

Caterina Balivo

Nel tentativo di essere spiritoso, Don Bruno ieri ha raccontato una "barzelletta" che ha provocato grasse risate in studio, ma messo in imbarazzo la conduttrice. Il prete infatti ha detto che ai suoi matrimoni c'è l'offerta libera, poi ha proseguito: "Ci sarebbe un'opportunità: una volta un signore mi chiese quanto dovesse per il matrimonio della figlia. Risposi 'faccia un'offerta secondo la bellezza di sua figlia'. Era bruttissima. Mi diede dieci euro e ne diedi cinque di resto".

La conduttrice ha cercato di uscire dalla misera gag prima con una risata d'imbarazzo, poi precisando che "Ovviamente questo non è vero, è una barzelletta".

Un brutto momento di tv, specie considerando che Don Bruno era lì in quanto prete anticonvenzionale, come personaggio che porta una ventata di freschezza nelle celebrazioni religiose. Un parroco moderno insomma, che ama cantare ai matrimoni.

"Da un sondaggio è emerso che, modestamente, sono un bene per la chiesa, in modo tale che la chiesa possa aprirsi e accogliere. Amo la gente e comunico questa gioia e allegria", ha detto alla conduttrice.

Inutile dire che il video ha iniziato a girare subito su X, dove molti utenti hanno commentato indignati.

Don Bruno ha anche partecipato ai casting di The Voice Senior, dove ha svelato il suo amore per I Ricchi e Poveri, riconfermato anche ieri a La Volta Buona dove ha potuto rincontrare Angelo e Angela.