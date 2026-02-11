Sanremo 2026: Caterina Balivo sceglie due ex gieffini come inviati de La volta buona

È ufficiale: il trasloco della Rai a Sanremo entra nel vivo e Caterina Balivo sceglie una narrazione fresca, glamour e decisamente social per La Volta Buona. L'arrivo di due pesi massimi del mondo influencer come Tommaso Zorzi - conduttore su Real Time - e Sophie Codegoni non è soltanto una mossa di casting, ma una strategia chiara per conquistare nuovi segmenti di pubblico e dominare la conversazione online durante la settimana più attesa dell'anno.

La Volta Buona sbarca a Sanremo con una squadra sempre più social

La settimana del Festival rappresenta ogni anno un banco di prova cruciale per i programmi televisivi. Non si tratta solo di ascolti, ma di presenza digitale, engagement e capacità di intercettare il linguaggio dei social. In questo scenario, Caterina Balivo punta su una formula ibrida: informazione, intrattenimento e commento glamour.

L'inserimento di Tommaso Zorzi e Sophie Codegoni nel cast risponde proprio a questa esigenza. Entrambi protagonisti di edizioni diverse del Grande Fratello Vip, vantano community molto attive e trasversali. Il loro coinvolgimento promette di amplificare la portata del programma su piattaforme come X e Instagram, trasformando La Volta Buona in un vero hub di commento parallelo al Festival.

Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi: l'analista glamour pronto a dettare le pagelle

Presente per l'intera settimana sanremese, Tommaso Zorzi non sarà un semplice inviato. Il vincitore del Grande Fratello Vip 5 - conduttore con Csaba dalla Zorza e Roberto Valbuzzi di Cortesie per gli ospiti - vestirà i panni dell'"occhio critico" della Balivo. Il suo ruolo sarà centrale nella costruzione del racconto quotidiano del Festival.

Zorzi analizzerà i momenti iconici e le eventuali controversie che infiammeranno il palco dell'Ariston, offrendo spunti ironici e giudizi taglienti. Non mancheranno le attesissime pagelle sui look e attitudine, con una particolare attenzione agli outfit sfoggiati dagli artisti in gara e dagli ospiti. Il suo intervento promette di alimentare il dibattito in studio e sui social, dove ogni dettaglio estetico diventa materia di discussione virale.

Sophie Codegoni tra le strade di Sanremo: emozioni e backstage

Se Zorzi sarà una presenza fissa, Sophie Codegoni farà invece "qualche puntatina" nella città ligure, come anticipato dalla stessa Caterina Balivo su X. Il suo compito sarà quello di tastare il polso di Sanremo, muovendosi tra i luoghi simbolo della manifestazione.

Sophie Codegoni

Dalle vie del centro agli eventi collaterali, Sophie raccoglierà le emozioni a caldo di fan, addetti ai lavori e curiosi, restituendo un racconto più spontaneo e immediato. Un punto di vista dinamico, capace di intercettare l'atmosfera che si respira fuori dall'Ariston e di portarla direttamente nello studio di La Volta Buona.

Una strategia chiara: conquistare auditel e conversazioni online

L'obiettivo di Caterina Balivo è evidente: trasformare La Volta Buona nel salotto di riferimento per chi desidera un commento meno istituzionale e più irriverente sul Festival. L'unione tra televisione generalista e linguaggio social diventa così la chiave per ampliare il pubblico e fidelizzare le nuove generazioni.

La presenza di due ex protagonisti del Grande Fratello Vip garantisce una fanbase pronta a commentare ogni frame, generando un flusso continuo di interazioni. In un'epoca in cui il successo si misura anche in hashtag e trend topic, questa scelta appare tutt'altro che casuale.

Tra Festival e fiction: arriva anche Fausto Sciarappa

Nel post condiviso sui social, la conduttrice partenopea ha inoltre anticipato la presenza di Fausto Sciarappa. L'attore, noto per il ruolo di Luciano La Rosa nella terza stagione di Cuori - la fiction di Rai 1 ambientata all'ospedale Molinette di Torino - sarà ospite della trasmissione.

Un mix tra musica, televisione e fiction che conferma la volontà di costruire un racconto trasversale, capace di abbracciare più mondi dello spettacolo. Con questa squadra e queste premesse, il "trasloco" Rai a Sanremo si preannuncia come uno degli esperimenti più interessanti della stagione televisiva.