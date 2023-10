Tale e Quale show 2023: vincitore e classifica della terza puntata di venerdì 6 ottobre

Il terzo appuntamento di Tale e Quale show 2023 è andato in onda venerdì 6 ottobre. La classifica finale ha visto trionfare Scialpi che ha interpretato Nel Blu, Dipinto di Blu vestendo, in maniera perfetta, i panni dell'indimenticabile Domenico Modugno. Sul podio del programma condotto da Carlo Conti sono finiti Lorenzo Licitra, nei panni di Diodato con la canzone Fai rumore, e al terzo posto Luca Gaudiano che ha imitato Lewis Capaldi. Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, questa settimana, affiancati da Valentina Persia, si sono immolati nell'imitazione dei The Roonets sulle note di Be My Baby.

La classifica di Tale e Quale show 2023 della terza puntata

Scialpi (ha imitato Domenico Modugno): 85 punti

Lorenzo Licitra (ha imitato Diodato): 63 punti

Luca Guadiano (ha imitato Lewis Capaldi): 56 punti

Jasmine Rotolo (ha imitato Sade): 54 punti

Alex Belli (ha imitato Rosa Chemical): 45 punti

Ilaria Mongiovì (ha imitato Lady Gaga): 43 punti

Ginevra Lamborghini (ha imitato Dua Lipa): 40 punti

Pamela Prati (ha imitato Rettore): 39 punti

Jo Squillo (ha imitato La Rappresentante di Lista): 27 punti

Maria Teresa Ruta (ha imitato Ambra Angiolini): 27 punti

Paolantoni e Cirilli con Valentina Persia (ha imitato The Ronettes): 25 punti

Le imitazioni della quarta puntata (In ordine alfabetico)